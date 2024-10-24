Albon, Meksika GP için Colapinto'nun ayarlarını deneyecek
Alex Albon, güncellenmiş Williams aracına uyum sağlamaya çalışırken Meksika Grand Prix'si için Franco Colapinto'nun ayarlarını kullanacak.
Alex Albon, Williams Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Williams, Ağustos sonunda Hollanda Grand Prix'sine kapsamlı bir güncelleme getirdi ve Alex Albon, hem Monza hem de Bakü'de puan aldı.
Ancak Taylandlı pilot, mevcut takım arkadaşı Franco Colapinto'nun mühendislerine kıyasla kendi mühendislerinin yeni güncelleme paketini anlamakta zorlandığını düşünüyor.
Albon, özellikle düşük hızlı virajlarda yaşadığı sorunları hafifletip hafifletmediğini belirlemek için bu hafta sonu Colapinto'nun ayarlarını kullanacak.
Albon, "Araca getirdiğimiz yeni güncellemelerle farklı bir araç dengesine sahibiz ve henüz bunları tam olarak anlayamadık."
"Bu, garajın diğer tarafının yaptıklarını biraz daha incelediğim ve bunun yaşadığım sorunları çözmeye yardımcı olup olmayacağını görmeye çalıştığım ilk hafta sonu olacak."
Alex Albon, Williams Racing FW46
Fotoğraf: Williams
"Sanırım Meksika'da bunu düzeltmeye çalışmak bizim için gerçekten önemli olacak. Çünkü incelediğimiz üzere virajlarda sorun yaşıyorum ve Meksika'da çok sayıda düşük hızlı viraj var." dedi.
Albon, ikinci araçta daha güçlü bir takım arkadaşının olmasının iyi bir şey olduğunu ve takımın karşılaştırma yapabileceği ayarlar için bir referans noktası sunduğunu açıkladı.
Albon, "Hafta sonu boyunca simülatörü çalıştırdık, sadece son birkaç gündür farklılıklara göz atabildik."
"Şu anki durumumuz beni ve takımdaki herkesi yükseltiyor. Kötü bir hafta sonu geçirdiğimde bile puan kazanmaya devam ediyoruz, bu gerçekten olumlu." şeklinde konuştu.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Verstappen: "Benim için 'unutulması gereken' bir gün oldu"
Russell: "Her şey üst üste geliyor, bu gece yine çok işimiz var!"
Meksika GP 2. antrenman: Sainz zirvede, Russell bariyerlerde!
Tsunoda, Abu Dabi'de Red Bull RB20 ile teste çıkacak
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar