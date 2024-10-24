Albon, Meksika GP için Colapinto'nun ayarlarını deneyecek

Williams, Ağustos sonunda Hollanda Grand Prix'sine kapsamlı bir güncelleme getirdi ve Alex Albon, hem Monza hem de Bakü'de puan aldı.

Ancak Taylandlı pilot, mevcut takım arkadaşı Franco Colapinto'nun mühendislerine kıyasla kendi mühendislerinin yeni güncelleme paketini anlamakta zorlandığını düşünüyor.

Albon, özellikle düşük hızlı virajlarda yaşadığı sorunları hafifletip hafifletmediğini belirlemek için bu hafta sonu Colapinto'nun ayarlarını kullanacak.

Albon, "Araca getirdiğimiz yeni güncellemelerle farklı bir araç dengesine sahibiz ve henüz bunları tam olarak anlayamadık."

"Bu, garajın diğer tarafının yaptıklarını biraz daha incelediğim ve bunun yaşadığım sorunları çözmeye yardımcı olup olmayacağını görmeye çalıştığım ilk hafta sonu olacak."

Alex Albon, Williams Racing FW46 Fotoğraf: Williams

"Sanırım Meksika'da bunu düzeltmeye çalışmak bizim için gerçekten önemli olacak. Çünkü incelediğimiz üzere virajlarda sorun yaşıyorum ve Meksika'da çok sayıda düşük hızlı viraj var." dedi.

Albon, ikinci araçta daha güçlü bir takım arkadaşının olmasının iyi bir şey olduğunu ve takımın karşılaştırma yapabileceği ayarlar için bir referans noktası sunduğunu açıkladı.

Albon, "Hafta sonu boyunca simülatörü çalıştırdık, sadece son birkaç gündür farklılıklara göz atabildik."

"Şu anki durumumuz beni ve takımdaki herkesi yükseltiyor. Kötü bir hafta sonu geçirdiğimde bile puan kazanmaya devam ediyoruz, bu gerçekten olumlu." şeklinde konuştu.