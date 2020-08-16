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Formula 1 / Son dakika

Albon: "Lastikleri çalıştırmak imkansızdı"

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Albon: "Lastikleri çalıştırmak imkansızdı"
Ekleyen:
, Editör
16 Ağu 2020 19:30

Red Bull sürücüsü Alex Albon, sekizinci sırada kaldığı İspanya GP'nin ardından lastik sorunu yaşadığını belirtti.

Yarışın başında 6. sıradayken çok erken bir pit stopla sert lastiklere geçen Red Bull pilotu Alexander Albon, trafiğin içerisine düşmesinin ardından çok zorlandı ve ancak 8. olabildi.

Taylandlı sürücü, iki Racing Point, bir McLaren ve bir Ferrari'nin gerisinde kaldı ve takım arkadaşından tur yedi.

Albon, "Sert lastiği denemeye karar verdik. O anda pit stop yapmamız gerekiyordu çünkü yumuşak lastiklerim verimini kaybetmişti ve yavaşlıyordum."

"Ama tüm yarış boyunca lastiklerin verimli ya da normal şekilde çalışmasını sağlayamadım. Sebebinin tam olarak ne olduğunu hiç bilmiyorum. Silverstone'un tam tersiydi."

"Sorunlar, sıralama turlarındakiyle aynı. Sadece daha ciddiler. Lastikleri çalışır durumda tutmak benim için çok zor."

"Sorunun araçta olduğunu söylemek istemiyorum çünkü Max'e bakarsanız bugün ikinci sırada bitirmeyi başardı. Ama neler olduğunu görmemiz gerekiyor. Bunu çözmeliyiz. Telemetriye bakacağız ve bir sonraki yarış için her şeyi düzeltmeye çalışacağız." dedi.

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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