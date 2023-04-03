Albon: "Lastik sıcaklıklarındaki ani yükseliş kazayı tetikledi"

Haberi dinle

Yarışa sekizinci sırada başlayan Albon, ilk turlarda yaşananların ardından altıncılığa yükselmişti ve oldukça rahat bir yarış kendisini bekliyor gibi görünmekteydi.

Ancak yedinci turda 6. viraja girerken bir hata yaparak aracın arkasını kaybeden Albon, spin atarak çakıl havuzuna çıktı ve ancak bariyerlere vurmasının ardından durabildi.

Çok güçlü göründüğü hafta sonuna kaza nedeniyle veda eden Albon, günün ilk kırmızı bayrak periyoduna da sebep oldu.

Yarışın ardından konuşan Albon, "Verilere bir göz attığımda garip bir durumla karşılaştım."

"Viraja bir önceki turda girdiğimden daha yavaş girmiştim, ancak bir önceki virajda daha hızlıydım."

"Bu yüzden 5. virajdan biraz daha hızlı geçtim ve bordürleri daha çok kullanmak durumunda kaldım. Sanırım bu da sol taraftaki lastik sıcaklıklarını biraz artırdı."

"Doğal olarak 6. viraja daha sıcak bir sol arka lastikle girdim ve olanlar oldu." dedi.

Marshals remove the damaged car of Alex Albon, Williams FW45, from the circuit Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Williams araç performans şefi Dave Robson da verileri doğruladı ve küçük bir yön değişiminin dahi sıcaklıkları yükselttiğini söyledi.

Robson, "Olağanüstü bir yarıştı ama sonuçta bir fırsatı kaçırdık."

"Alex yarışa daha iyi başlayabilmek için sıralama performansını geliştirdi ve yarışı rahat bir şekilde ilk onda bitirecek gibi görünüyordu."

"Ne yazık ki, 5. virajda yüksek hızda bordürlere temas etmesi lastik sıcaklığının yükselmesine yol açtı, bu da bir sonraki virajda kontrolü kaybetmesine neden oldu." dedi.

Yine de bu durumu bir mazeret olarak kullanmak istemediğini söyleyen Albon, hatanın kendisine ait olduğunu kabul ediyor.

Albon, "Bu benim hatam, kendime kızgınım. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Özellikle takım için üzülüyorum. Onları hayal kırıklığına uğratmışım gibi hissediyorum."

"İyi bir aracımız vardı, son sonuçlara baktığımızda ve birçok ismin yarış dışı kaldığını hesaba kattığımızda puan alabileceğimizi görüyoruz." dedi.