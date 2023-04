Albon: "Lastik sıcaklıklarındaki ani yükseliş kazayı tetikledi"

Yarışa sekizinci sırada başlayan Albon, ilk turlarda yaşananların ardından altıncılığa yükselmişti ve oldukça rahat bir yarış kendisini bekliyor gibi görünmekteydi.

Ancak yedinci turda 6. viraja girerken bir hata yaparak aracın arkasını kaybeden Albon, spin atarak çakıl havuzuna çıktı ve ancak bariyerlere vurmasının ardından durabildi.

Çok güçlü göründüğü hafta sonuna kaza nedeniyle veda eden Albon, günün ilk kırmızı bayrak periyoduna da sebep oldu.

Yarışın ardından konuşan Albon, "Verilere bir göz attığımda garip bir durumla karşılaştım."

"Viraja bir önceki turda girdiğimden daha yavaş girmiştim, ancak bir önceki virajda daha hızlıydım."

"Bu yüzden 5. virajdan biraz daha hızlı geçtim ve bordürleri daha çok kullanmak durumunda kaldım. Sanırım bu da sol taraftaki lastik sıcaklıklarını biraz artırdı."

"Doğal olarak 6. viraja daha sıcak bir sol arka lastikle girdim ve olanlar oldu." dedi.

Marshals remove the damaged car of Alex Albon, Williams FW45, from the circuit

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images