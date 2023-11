Albon: "Vegas'ın bizim için iyi bir pist olacağını biliyorduk"

Williams pilotları, Las Vegas'taki son serbest antrenmanda ve sıralama turlarında oldukça iyi performans gösterdiler.

Sıralama turlarında çaylak pilot Logan Sargeant yedinci sırayı elde ederken, takım arkadaşı Albon altıncı sırada yer aldı.

Ancak ikili, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın 10 sıra cezası sebebiyle Pazar günü gridde bir sıra yükselecek.

Sky Sports F1'e verdiği demeçte Albon, sıralama turlarından önceki antrenman seansında duvara temas ederek kırmızı bayraklara sebep olmasının kendisine olan güvenini azalttığından bahsetti. Ancak Williams pilotu, yine de iyi bir gün geçirdikleri için mutlu.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Wheel rim with missing tyre on the car of Alex Albon, Williams FW45