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Formula 1 Las Vegas GP
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Albon: "Vegas'ın bizim için iyi bir pist olacağını biliyorduk"

Alex Albon, hafta sonuna zor bir şekilde başlamış olsalar da takım olarak Vegas pistinin Williams aracına uyacağını öngördüklerini söyledi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Alex Albon, Williams FW45

Williams pilotları, Las Vegas'taki son serbest antrenmanda ve sıralama turlarında oldukça iyi performans gösterdiler. 

Sıralama turlarında çaylak pilot Logan Sargeant yedinci sırayı elde ederken, takım arkadaşı Albon altıncı sırada yer aldı.

Ancak ikili, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın 10 sıra cezası sebebiyle Pazar günü gridde bir sıra yükselecek.

Sky Sports F1'e verdiği demeçte Albon, sıralama turlarından önceki antrenman seansında duvara temas ederek kırmızı bayraklara sebep olmasının kendisine olan güvenini azalttığından bahsetti. Ancak Williams pilotu, yine de iyi bir gün geçirdikleri için mutlu.

Wheel rim with missing tyre on the car of Alex Albon, Williams FW45

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Wheel rim with missing tyre on the car of Alex Albon, Williams FW45

Yarışa beşinci sırada başlayacak olan Albon, "Yaz boyunca pek çok sıcak pistte yarıştık ve gerçekten gittikçe yavaşladığımızı fark ettik."

"Açıkçası bu pist de başlangıçta bizim için kolay değildi. Üçüncü antrenman seansında bir kaza geçirdim, bu kendime olan güvenimi biraz azalttı. Tüm hafta sonu boyunca burada frenleme ile zorluk yaşadım ve bu pist tamamen frenleme ile ilgili."

"Ama sıralama turlarında yavaş yavaş ince ayarlar yapmaya başladık. Burası soğuk bir pist ve her şey tamamen düzlük hızıyla ilgili; bu yüzden aslında bizim için iyi bir pist olacağını biliyorduk. Bu bizim üzerimizde biraz baskı yaratıyor ama iyi bir gün geçirdiğimiz için mutluyum." şeklinde yorum yaptı.

Logan Sargeant, Williams FW45

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Logan Sargeant, Williams FW45

Williams takım patronu James Vowles ise bu sonuçlardan oldukça memnun olduğunu dile getirdi.

Vowles, "Burada hızlı olacağımızı biliyorduk. Her iki aracın da ilk 10'da yer alması ve pole pozisyonundan 0.6 saniye geride olması büyük bir başarı."

"Ayrıca bu herkes için boş bir sayfa çünkü daha önce kimse burada bulunmadı. Logan da son dört ya da beş yarış hafta sonu boyunca hata yapmadan bu hafta sonuna hazırlandı ve bunu geliştirdi." dedi.

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