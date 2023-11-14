Albon: "Las Vegas geçiş yapmaya uygun bir pist olabilir"
Alex Albon Williams F1 Takımı için Las Vegas GP'sinde beklenen soğuk hava koşullarında yıldızların aynı hizaya gelmesi gerektiğini düşünüyor.
Albon, düşük sıcaklıkların ve uzun düzlüklerin FW45'in güçlü yanlarını ortaya çıkaracağını düşünüyor.
Sıralama turlarının gece yarısı başlaması ve yarışın da saat 22:00'de başlayacak olmasıyla hava sıcaklığının 5-10 C aralığında olması bekleniyor.
Motorsport.com'un yarışla ilgili sorusu üzerine Albon, "Vegas için her şeyi bir araya gelmesini umuyorum. Pist üzeni bize uyuyor. Ancak sıcaklık açısından da bize uyumalı."
"Bu yüzden sıralama turları, lastiklerin bu sıcaklıkta çalışmasını sağlamaya çalışan herkesin ilgilendiği kısım olacak. Bu gerçekte kolay olmayacak. Ama bu bize daha çok uyuyor." dedi.
Albon, tek dezavantajın bazı virajların ön lastikleri kilitleme potansiyeli olduğunu kabul etti. Bu durum Williams paketinin zayıf olduğu kısım.
Ayrıca simülatörün gerçek pist yüzeyinin nasıl olduğuna dair net bir fikir vermediğini belirtti.
"Pist düzeni açısından oldukça basit bir pist. Öğrenmesi çok kolay. Pist oldukça ilginç, önden kilitleme için kolay olmayacak virajlar var. Bu aracımız için iyi değil. Ama sorun yok."
"İlginç olacak tek şey pistin pürüzleri ve tümsekleri, ne kadar iyi bir iş çıkarıp çıkarmadıkları."
"Ayrıca, yarış açısından çok fazla geçiş olacağını düşünüyorum. En azından benim sürdüğüm kadarıyla çok fazla fırsat var, geçiş yapabileceğimiz çok fazla yer var. "
Photo by: Williams
Alex Albon, Williams FW45
Albon, düzlüklerden önceki virajların çok yavaş olabileceğini belirterek geçiş yapılabilecek noktalar hakkında konuştu.
"Düzlükler kesinlikle muazzam. Meksika'da olduğundan daha fazla geçiş olması gerekiyor. Yani orada devasa bir düzlük var. Ancak 3. sektörün tasarımı yarışmak için iyi değil. Bu yüzden son virajda yakın kalmak zor."
"Vegas'ta bunun bir örneği var. Teknik olarak düzlükte geçiş yapılabilmesi gerekiyor. Ancak önceki virajlar bu kadar yaklaşmanıza izin vermiyor."
"Herkes yüksek hızlı virajlarda yakın kalmanın zor olduğunu düşünüyor. Ama öyle değil. Gerçekten düşük hızlı virajlarda yakın kalmakta zorlanıyoruz. Çünkü bu otomobillerin ön tarafı çok zor. Özellikle de otomobiller ağır olduğunda." dedi.
Albon'un takım arkadaşı Logan Sargeant, kendi evindeki üçüncü yarış olacak Las Vegas GP için iyimser konuştu.
Sargeant, "Yüksek sıcaklıklar bize yardımcı olmuyor. Las Vegas'taki düşük sıcaklıklar, gece yarışı oluşu, düşük sürüklenme umarım bizim için işe yarar."
"Benim için gerçekten harika bir yarış olacak. Çocukken kartingde orada pek çok kez yarıştım, bu yüzden geri dönmek harika olacak. Geçmişte burası bana her zaman iyi davrandı, umarım bu yıl da aynı şey olur." dedi.
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