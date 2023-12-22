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Albon: "Küçükken söylediğim ilk kelimelerden birisi Ferrari'ydi"

Wlliams'ın Red Bull destekli pilotu Alex Albon, çocukken Ferrari ve Michael Schumacher'in kendisine ilham verdiğini ve hatta çocukken söylediği ilk kelimelerden birisinin Ferrari olduğunu söyledi.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
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Alex Albon, Williams Racing

Enzo Ferrari bir keresinde "Bir çocuğa kağıt ve renkli kalemler verin ve ondan bir araba çizmesini isteyin; onu kırmızı yapacaktır" demişti ve bu yüzden Kırmızı Ferrari'nin imza rengidir.

Yıllar boyunca Ferrari ve kırmızı renk, her zaman birbiriyle bağlantılı olmuştur.

Alex Albon, her çocuk gibi kırmızı arabaları ve özellikle de Ferrari'yi sevdiğini ve yarış tohumlarının hayatının erken dönemlerinde nasıl ekildiğini açıkladı.

High Performance Podcast'ine konuşan Albon, "Büyürken takıntılı bir çocuktum. İlk kelimelerimden biri 'Ferrari' idi, ben ona 'Rari' derdim."

"Ferrari'ydi ve sonra egzozlar - dört egzoz borusu görmeye bayılırdım - bunlar 'duman' idi. Bu yüzden hep 'duman' ya da 'Rari' diye bağırırdım."

"Araba hissi açısından, büyük bir Michael Schumacher hayranıydım. Çocukken Michael kazanmadığında büyük öfke nöbetleri geçirirdim."

"Annemde 2001 Formula 1 özetlerinin olduğu bir VHS vardı ve o yıl kazandığı tüm yarışları biliyordum, bu yüzden ne zaman kötü bir gün geçirsem ya da her neyse, hemen Michael kazanır oyunu oynardım." dedi.

 

Albon ayrıca yarış pilotu olan babasından da ilham aldığını söyledi: "Çok erken yaşlardaydı. Her zaman bir yarış pilotu olmak istemişimdir ve babam da yarışırdı."

"Ben ona yarı profesyonel derdim, sanırım bu hoşuna giderdi! Ama iyiydi, işinde gerçekten iyiydi."

"O yarışmayı bıraktığında ben de yarışmaya başladım."

"Ama o benim mühendisimdi, teknisyenimdi, sürücü koçumdu - bu daha çok bir baba/oğul ilişkisiydi" diyerek sözlerini tamamladı.

Şimdiye kadar F1'de zorlu bir kariyeri olan Albon, 2019'da Toro Rosso'da (şimdi AlphaTauri) başladı ve o yıl Belçika Grand Prix'sinden itibaren Red Bull'a terfi ederek zor durumdaki Pierre Gasly'nin yerine geçti.

Red Bull'da 2020'ye kadar kaldı ancak 2021 öncesinde yerini Sergio Perez'e bıraktı ve bir yıl kenarda kaldıktan sonra 2022'de Williams'ta George Russell'ın yerini aldı.

O zamandan beri Albon, Williams'ta iyi bir iş çıkardı ve elindeki araçlardan en iyi şekilde yararlandı.

2023'ün başlarında Albon'un Carlos Sainz'in yerine Ferrari'ye geçeceği yönünde haberler çıktı ancak Frederic Vasseur bu söylentileri yalanladı.

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