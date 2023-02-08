Albon, kış arasında Singer'a ait bir Porsche ile sürüş yapmış
Alex Albon, kış arasında Porsche 911 ile yaptığı ve dikkat çeken sürüşe açıklık getirdi.
Kış arasında Los Angeles'a yaptığı bir gezi sırasında Singer Vehicle Design tarafından üretilen Porsche 911 ile görüntülenen Albon, basının dikkatini üstüne çekti.
Merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan şirketin Porsche ile herhangi bir bağlantısı yok; ancak, 475.000 dolardan başlayan ve 'yeniden tasarlanmış' Porsche 911'ler satıyorlar.
Bir araç için bekleme süresi yaklaşık üç yıl, ancak Albon hayalindeki arabalardan birini kullanmak için beklemediğini ve aracın Lando Norris veya Carlos Sainz'ın araçlarına göre çok daha havalı olduğunu belirtti.
Carlos Sainz sezon dışında ısmarlama bir 812 Competizione satın alırken, Lando Norris de kendi McLaren Artura'sını tasarladı.
Albon, "Öncelikle, arabanın sahibi olmadığımı belirtmeliyim, keşke arabanın sahibi olduğumu söyleyebilseydin. Ama Singer'in CEO'su Rob Dickinson'ı tanıyorum ve bir gün Jenson Button'la birlikte onunla karting yapmaya gittim."
"Eğitim esnasında bir boş günüm vardı ve 'tamam, boş günümü en iyi nasıl geçirebilirim?' diye düşünüyordum. Singer'ın büyük bir hayranıyım, yaptıkları işi seviyorum." dedi.
"Ne yazık ki bir Singer almak için sözleşme görüşmesi yapmam gerekebilir. Şimdilik fiyat aralığımın biraz dışında kalıyor."
"Ancak kullandığım araç Carlos'un ya da Lando'nun araçlarından çok daha havalı, bu kesin." dedi.
Alonso, Aston Martin ile Jerez'de piste çıktı
Alfa Romeo, 2023 sezonunda bıçak tarzı takla barı kullanımına devam edecek
Son Haberler
Yeni Alfa Romeo, Ferrari ve Red Bull'un fikirlerini nasıl birleştirdi?
Yeni Alfa Romeo, Ferrari ve Red Bull'un fikirlerini nasıl birleştirdi? Yeni Alfa Romeo, Ferrari ve Red Bull'un fikirlerini nasıl birleştirdi?
Alonso: "Aston Martin projesinin zaferler getireceğine inanıyorum"
Alonso: "Aston Martin projesinin zaferler getireceğine inanıyorum" Alonso: "Aston Martin projesinin zaferler getireceğine inanıyorum"
Sainz'dan Türkiye mesajı: "Dualarım sizinle"
Sainz'dan Türkiye mesajı: "Dualarım sizinle" Sainz'dan Türkiye mesajı: "Dualarım sizinle"
Monchaux: "Alfa Romeo C43, aerodinamik anlamda büyük bir adım olacak"
Monchaux: "Alfa Romeo C43, aerodinamik anlamda büyük bir adım olacak" Monchaux: "Alfa Romeo C43, aerodinamik anlamda büyük bir adım olacak"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.