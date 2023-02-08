Albon, kış arasında Singer'a ait bir Porsche ile sürüş yapmış

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Kış arasında Los Angeles'a yaptığı bir gezi sırasında Singer Vehicle Design tarafından üretilen Porsche 911 ile görüntülenen Albon, basının dikkatini üstüne çekti.

Merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan şirketin Porsche ile herhangi bir bağlantısı yok; ancak, 475.000 dolardan başlayan ve 'yeniden tasarlanmış' Porsche 911'ler satıyorlar.

Bir araç için bekleme süresi yaklaşık üç yıl, ancak Albon hayalindeki arabalardan birini kullanmak için beklemediğini ve aracın Lando Norris veya Carlos Sainz'ın araçlarına göre çok daha havalı olduğunu belirtti.

Carlos Sainz sezon dışında ısmarlama bir 812 Competizione satın alırken, Lando Norris de kendi McLaren Artura'sını tasarladı.

Albon, "Öncelikle, arabanın sahibi olmadığımı belirtmeliyim, keşke arabanın sahibi olduğumu söyleyebilseydin. Ama Singer'in CEO'su Rob Dickinson'ı tanıyorum ve bir gün Jenson Button'la birlikte onunla karting yapmaya gittim."

"Eğitim esnasında bir boş günüm vardı ve 'tamam, boş günümü en iyi nasıl geçirebilirim?' diye düşünüyordum. Singer'ın büyük bir hayranıyım, yaptıkları işi seviyorum." dedi.

"Ne yazık ki bir Singer almak için sözleşme görüşmesi yapmam gerekebilir. Şimdilik fiyat aralığımın biraz dışında kalıyor."

"Ancak kullandığım araç Carlos'un ya da Lando'nun araçlarından çok daha havalı, bu kesin." dedi.