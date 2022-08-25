Albon: "Kiralık bir Red Bull pilotu değilim, bir Williams pilotuyum"

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2019'da Toro Rosso ile F1'e giriş yapan ve o sezonun ortasında Red Bull'a geçen Albon, burada takımı memnun edemediği 1.5 senenin ardından koltuğunu Sergio Perez'e kaptırdı ve 2021 sezonunu kenarda geçirdi.

Bir sezon aranın ardından Red Bull'un "izin vermesiyle" Williams'a geçen Albon, halen Avusturyalı takımın bünyesinde bulunuyor -hatta kaskında halen Red Bull logosu dahi yer almakta.

Ancak durumun değiştiğini belirten Taylandlı pilot, yeni Williams anlaşmasıyla birlikte bu sezonun ardından eski takımıyla arasında hiçbir bağın kalmayacağını söylüyor.

Belçika GP'si öncesi basın toplantısında konuşan Albon, "Önümüzdeki yıldan itibaren tam anlamıyla bir Williams pilotu olacağımı hissediyorum."

"Ama tabii ki kariyerimin en başından beri bana yardımcı oldukları için Red Bull'a hala yakınım. Onlarla hala çok yakın bir ilişkim var ama önümüzdeki yıl tek başıma olacağımı söyleyebilirim, çantamı hazırladım."

"Kesinlikle kiralık bir Red Bull pilotu değilim, artık bir Williams pilotuyum." dedi.

Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Williams

Red Bull'daki mevcut duruma bakıldığında Albon için takımda kısa vadede bir gelecek söz konusu değil; son şampiyon Max Verstappen'in sözleşmesi 2028 sezonuna kadar devam etmekte, Perez ise geçtiğimiz aylarda 2024 sezonunun sonuna kadar takımda kalacağını garantileyen bir anlaşma imzaladı.

Bu durum hakkında konuşan Albon, "Red Bull'un [şu anda benim için] diğer takımlarla aynı olduğunu söyleyebilirim."

"Açıkçası Red Bull ile 12 yaşımdan [kartingde] kalma güçlü bir ilişkim var. Oradaki herkesle hâlâ çok iyi anlaşıyorum. Ama şu anki durumum çok farklı; ben sadece bir Williams pilotuyum." dedi.

Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Williams

Red Bull'un bir önceki kayda değer kiralık pilot örneği, bir buçuk sezonluğuna Renault'ya verilen Carlos Sainz idi; ancak Red Bull onu ana takımına çağırma seçeneğini elinde tutuyordu.

Bu opsiyon hiçbir zaman kullanılmadı, ancak Sainz'ın Renault ile yeniden anlaşamamasında bu opsiyonun varlığı bir etken olarak gösterildi.

The Race tarafından herhangi bir kiralık statüsünün olmamasının bir avantaj sağlayıp sağlamadığı sorulan Albon, "Özellikle daha uzun vadeli sözleşmeler yapıyorsak, kiralık pilot olmak gibi bir şey mantıklı değil."

"Williams'la uzun vadeli bir geleceğe sahibim, amacım takımı üst sıralara taşımaya çalışmak. Bunu yapmak için de gerçekten takımın içinde yer almanız ve tamamen buna odaklanmanız gerekiyor."

"Söylediklerim bu yıl odaklanmadığım anlamına gelmiyor, elbette odaklanmıştım, ancak kaderimizin birlikte çizildiği ve birlikte zorladığımız bir durumun içinde olmak daha güzel. Dediğim gibi, bu sadece bir yıllık bir şey değil, artık aracın gelişimine odaklanacağız." dedi.