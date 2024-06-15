Albon, kilolu Williams aracı nedeniyle "dudağını ısırmak" zorunda kalmış
Williams Formula 1 pilotu Alex Albon, takımının ilerlemesinin aşırı kilolu bir şasi tarafından maskelenmesi nedeniyle bunu açığa çıkarmamak için dudaklarını ısırmak zorunda kaldığını söyledi.
Alex Albon, Williams FW46
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Alex Albon, Williams FW46
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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