Albon, kilolu Williams aracı nedeniyle "dudağını ısırmak" zorunda kalmış

Williams , 2024 lansman aracının üretiminde geç kaldığı için sezona önemli ölçüde fazla kilolu bir şasiyle başladı.

Williams her ne kadar sezon arasında araçtan 14 kg almış olsa da, 2024 FW46 hâlâ olması gerekenden tur başına 0.4, 0.5 sn daha yavaştı.

Revize edilen zemin ve diğer parçalar Imola'dan itibaren garajın Albon tarafındaki ağırlığın bir kısmını alırken, takım arkadaşı Logan Sargeant hâlâ daha hafif zemini bekliyor.

Albon, takım patronu James Vowles Imola'da basına açıklayana kadar ağırlık sorunu hakkında sessiz kalmanın zor olduğunu kabul ederken Williams'ın kaydettiği genel ilerleme ile şimdiye kadarki hayal kırıklığı yaratan sonuçları arasında bariz bir tutarsızlık olduğunu ve bunun büyük bir kısmının fazla ağırlıktan kaynaklandığını söyledi.

Albon, "Zordu çünkü sizler bana geçen yılki araçla aramızdaki farkın ne olduğunu soruyordunuz ve ben de size daha iyi olduğunu söylüyordum ama P19 ve P20'de oluyorduk."

"Biraz dudağımı ısırmak (öfkemi gizlemek) zorunda kaldım ama çoğunlukla buna bağlıydı. Aracımızda hâlâ geliştirmemiz gereken şeyler var, bunu inkar etmiyorum ama sorularınıza cevap vermek her zaman çok zordu." dedi.

Albon, Imola'daki güncellemelere rağmen aracının hâlâ "iyi bir miktarda" fazla kilolu olduğunu ancak bunun son pistlerde çok fazla cezalandırıcı olmadığını söyledi.

Alex Albon, Williams FW46 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Monako'da Albon dokuzuncu olarak Williams'ın ilk puanlarını toplarken, Kanada'da Carlos Sainz'in spini ve temasıyla yarış dışı kalana kadar pıan mücadelesi veriyordu.

Albon, "Hâlâ oldukça fazla kiloluyuz. Monako bence ağırlığa en az duyarlı olan pist ve Kanada da ağırlığa en az duyarlı dördüncü pist, yani iyi pistler."

"Barselona ise tam tersi, bu yüzden ağırlık araçtan çıkana kadar bu anları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Sezon sonundan önce ağırlıktan kurtulmak için büyük bir çaba var ama bu zor olacak." dedi.

Albon'un da belirttiği gibi, önümüzdeki hafta yüksek yere basma kuvvetine sahip Circuit de Barcelona-Catalunya'da yapılacak İspanya Grand Prix'si Williams için daha sert bir test olabilir.

Albon, Monako'da tanıtılan yeni yüksek yere basma kuvveti arka kanadın, takıma iyi bir destek sağlayacağına inanıyor ancak Williams'ın tarihsel olarak zayıf pistlerinden biri olan bu pistte "sihir beklemiyor".

Albon, "Barselona sadece aracımızı optimize etmeye çalışmakla ilgili olacak. Monako'ya benzer şekilde maksimum yere basma kuvveti var, bu yüzden büyük arka kanadımız oldukça iyi çalışıyor. Oldukça verimli."

"[Sıralamada] sihirli değişiklikler beklemiyorum, sadece biraz daha tutarlı bir aracımız olmasını umuyorum."

"Barselona bizim için çoğunlukla en kötü pistlerden biri oldu. Bunu pek çok pist için söylediğimizi biliyorum ama gerçekten de en kötülerinden biri.

"Barselona'da iyi olup olmadığımızı ya da gerçekten iyi olup olmadığımızı görmek istiyorum." dedi.