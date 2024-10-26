Albon: "Kazada suçlu Ferrari"
Alex Albon, 1. antrenmanda Oliver Bearman ile yaşadığı kazada Ferrari’nin hatalı olduğunu söyledi.
Williams pilotu Alex Albon, Meksika GP’sinin ilk antrenmanında Ferrari’nin genç pilotu Oliver Bearman ile yaşadığı kazada Ferrari’nin uyarı eksikliğinin rol oynadığını belirtti.
Albon, Ferrari’nin Bearman'ı yeterince erken uyaramadığını düşünüyor.
Kazanın ardından Albon, telsizden Bearman'a 'aptal' dese de, daha sonra değerlendirmesini yumuşatarak genç pilotun hatasız olduğunu belirtti.
Kazanın ardından medyaya demeç veren Albon, "Radyodan duyduğum kadarıyla, arkadan geldiğim ona çok geç söylendi."
"O da hızlanmaya çalıştı ama pistin en kötü yerinde denk geldik. Hız farkı 100 km/s civarındaydı."
"Kendimi suçlamıyorum, ama tüm sorumluluk Ollie'de de değil. Ferrari daha iyi bir şekilde uyarabilirmiş."
"Tabii ki F1'de hız farkları F2'ye göre çok daha fazla, bu onun hatası değildi."
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