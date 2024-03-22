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Formula 1 Avustralya GP

Albon, kaza yapan şasi onarılamazsa Sargeant'ın F1 aracını devralabilir

Williams Formula 1 takımı, Alex Albon'un FP1 kazasında hasar gören şasinin tamir edilememesi halinde Avustralya GP hafta sonunun geri kalanında tek araçla yarışacak.

Adam Cooper
Adam Cooper
Logan Sargeant, Williams FW46

Logan Sargeant, Williams FW46

Mark Sutton / Motorsport Images

Williams'ın elinde yedek bir şasi bulunmuyor. Takım patronu James Vowles, Albon'u cumartesi günü Logan Sargeant'ın aracına geçirme seçeneğinin mevcut olduğunu ve Amerikalı pilotun kenarda kalabileceğini doğruladı.

Albert Park'taki 1. antrenmanda büyük bir kaza yapan Albon, yüksek hızda aracının sağ tarafıyla beton bir duvara çarptıktan sonra pistin diğer tarafına fırladı ve diğer taraftaki duvara da çarptı.

Kazada yaralanmayan Albon'un 2. antrenmana katılamadı. 

Ekip şimdi hasarlı şasiyi NDT [tahribatsız test] ile kapsamlı bir kontrolden geçirerek gece boyunca tamir edilip edilemeyeceğini belirleyecek.

Çalışmaya devam edilip edilmeyeceğine ilişkin karar bu akşam 2. antrenman seansından sonra verilecek.

Autosport'a yaptığı açıklamada Vowles,"Oldukça büyük bir kazaydı. Motor hasar gördü, vites kutusu ikiye ayrıldı ve şasi hasar gördü."

"Olabileceklerin en kötüsü. Burada üçüncü bir şasimiz yok, bu doğru. Şimdi tek sorun bunu tamir edip edemeyeceğimiz."

"Onarım kitlerimiz var, temelde bunlardan henüz emin değilim, çünkü bu çok ciddi bir kaza." dedi.

Alex Albon, Williams Racing

Alex Albon, Williams Racing

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Vowles, Albon'un şasisi onarılamazsa, kıdemli sürücü ve genellikle yıpranmanın yüksek olduğu bir yarışta puan kazanma olasılığı en yüksek kişi olarak Sargeant'ın aracını devralması için çağrı yapılabileceğini açıkladı.

Vowles, "Burada alınacak bir puan şampiyonada altıncılık ile 10.'luk arasındaki farkı yaratabilir, bu kadar basit." 

"Bu sadece duruma bağlı. 2. antrenmanın nasıl olduğunu görmek istiyorum, aracın nasıl performans gösterdiğini görmek istiyorum. Burada da şasi üzerinde hangi seçeneklere sahip olduğumuzu görmek istiyorum." dedi.

Albon'un Sargeant'ın şasisini kullanmasına karar verilirse, takımın Sargeant'ın kendi haklarından bir motor ve vites kutusu takması gerekecek.

Vowles, Williams'ın sezonun ilk yarışları için yedek şasi bulundurmayarak bir risk aldığını kabul etti.

Vowles, "Bulunduğumuz noktaya gelmek için kış boyunca her şeyi sonuna kadar zorladığımız ve fedakârlıklar yapmamız gerektiği konusunda çok açık ve şeffaf olduk." 

"Fedakârlıklardan biri de, ki bu aldığınız bir risktir, üçüncü yarışa kadar bir yedek şasi getirmemenizdir."

"Yani yaptığınız şey, sezonun bu ilk bölümünde büyük bir kaza geçiremeyeceğinizi düşünmek. Bu koşullar altında bunun bir faydası olmadı." dedi.

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