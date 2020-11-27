Albon kaza sonrası yol tutuş eksikliğine şaşırdı

Red Bull sürücüsü Albon, ikinci antrenman seansının ortasına gelinirken son virajın çıkışında kontrolü kaybetti ve bariyerlere çarptı.

Aracının özellikle arka tarafında büyük bir hasar oluşurken, ön tarafta da yine ciddi bir hasar oluştu.

Tekrarlarda Taylandlı sürücünün son virajda pist dışına taştığı ve daha sonra aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptığı görüldü.

Albon, "İyiyim. Evet, bunlardan birkaç tane daha yaşadım ve o yüzden buna alışkınım. İyiyim. Durumun içinden çıkabilmeliydim."

"Yol tutuş eksikliğine biraz şaşırdığımı söylemem gerekiyor. Elbette zor bir durum, garip bir açıyla vurdum. Yani eğlenceli olmadığı kesin, ama olan oldu."

"Yavaşladım ama yeterli değildi. Bu tür olaylar, bir tekerleği çime kaptırdığınız zaman meydana geliyor. Bugün olan tam olarak buydu." dedi.

Red Bull takım Müdürü Christian Horner, kazayı “sinir bozucu” olarak nitelendirse de, kazada motorun hasar görmemesinden ötürü rahatladığını belirtti.

Marshals work to load Alexander Albon's Red Bull Racing RB16 onto a truck Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon's Red Bull Racing RB16 on the back of a truck Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Horner, "Monokok iyi görünüyor, motor iyi görünüyor ve bu vites kutusu, yarışta kullandığımız ünite değil. Yine de çocuklar bu gece bununla meşgul olacaklar."

"Ne kadar paraya mal olacağını söylemek zor, ama önemli bir miktar, sonuçta araç bariyerlere girdi."

“Dört tekerleğin hepsi olmasa da en az üç taraf ve arka kanat, ön kanat, burunun hasar gördüğünü düşünüyorum. Yani önemli miktar anlamına geliyor." dedi.

Red Bull, gelecek yıl Sergio Perez gibi deneyimli bir sürücüyü takıma getirme ihtimalini değerlendiriyor. Ancak genç sürücülere ve kendi programına olan bağlılığından ötürü, Albon'a vakit vermeye devam ediyor.

Horner, Albon'un son haftalarda temposunu arttırdığını söyledi.

Horner, "İstanbul'da ve bu hafta sonu şimdiye kadar, aracın özellikleri ve hissiyatı açısından giderek daha iyi hale geliyordu."

"Geri bildirimleri Max'inkiyle tutarlıydı. Yani o kazayı yapması çok üzüntü verici."

"Bu kaza elbette ona yardımcı olmuyor ama umarım yarın farklı bir gün olacak." dedi.