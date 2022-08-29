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Belçika'da ciddi bir atılım yapan Williams, 2022 sezonunun, belki de son birkaç sezonun en güçlü hafta sonunu geçirdi. Sahnedeki isimse Miami'den sonra bir kez daha Alex Albon oldu.

Sıralama turlarında bu sezon ilk kez son bölüme kalan Albon, grid cezaları sonrası 6. sırada başladığı yarışta arkadan gelen Charles Leclerc, Max Verstappen ve Esteban Ocon gibi isimlere geçildi ve pit stopların sonrasında 10. sıra için arkasından gelen dört pilota savunma yapmak zorunda kaldı.

Ancak 2000'lerin Trulli Treni'ni hatırlatan bir savunma yapan Albon günün son puanının sahibi oldu ve bu sezon üçüncü kez puan almayı başardı.

Yarışın ardından konuşan Taylandlı pilot, epey zor koşullar altında kaldıklarını, yine de her şeyi doğru yapmayı başardıklarını söylüyor.

Albon, "Kariyerimin en zor yarışlarından biriydi, ancak en iyi sonuçlarından da biriydi. Yapabileceğimizin en iyisini yapmak iyi hissettiriyor."

"Sıralama turlarında lastik aşınmasının çok yüksek olacağı belliydi ve yarışta pist sıcaklıklarının bir anda artması lastik aşınmasını da arttırdı. Dolayısıyla bir noktada üç pit yapmayı düşündük ancak bundan vazgeçtik, Lance'i [Stroll] arkada tuttuk ve hata yapmamaya çalıştık."

"Hafta sonunun tamamında iyiydik, aracımızın düzlüklerde hızlı olmasının olumlu yanlarını en üst düzeye çıkardık ve hiç hata yapmadık. Birçok deneme yapmamızın ardından sıralama turlarında lastiklerden en iyi şekilde yararlandık ve potansiyelimize ulaştık, bu yüzden çok mutluyum."

"Eksiksiz bir hafta sonu geçirmemiz şunu gösteriyor: hızlı bir aracınız yokken bile her şeyi doğru yaparsanız, günü bir ya da iki puanla kapatabilirsiniz."

Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Albon'un takım arkadaşı Nicholas Latifi ise pek iyi bir yarış geçirmedi. İkinci turda spin atarak çimlere çıkan Latifi, kendisinden kaçınmaya çalışan Valtteri Bottas'ın çakıl havuzuna saplanmasına ve yarış dışı kalmasına sebep oldu.

Aynı tur ön kanat değiştirmek için pite gelen Latifi'nin yarışı teorik olarak bu noktada son buldu ve Kanadalı pilot yarışı son sırada tamamladı.

Yarışın ardından hayal kırıklığını gizlemeyen Latifi, "Altıncı virajda çizgi dışına çıktım -muhtemelen alt seri yarışlarından kalan çakılların kurbanı oldum- ve arkadan kayma yaşadım. Sanki ıslak zeminde kuru zemin lastikleriyle sürüş yapıyormuşum gibi hissediyordum."

"Doğrudan çakıllara gireceğimi ve yavaşça piste döneceğimi düşündüm, ancak bunun yerine spin attım ve Valtteri [Bottas] ile temas ettim."

"Yarışım o andan itibaren tehlikeye girdi çünkü iki pit yapmak için ihtiyacımız olan lastikler hasar görmüştü. Unutulması gereken bir yarıştı, Zandvoort'ta toparlanmaya çalışacağız." dedi.