Albon, kariyeri için kritik yarışta Mercedes'i rahatsız etmeyi planlıyor

Gelecek sene takımdaki koltuğunu korumaya çalışan Albon, dünkü sıralamalarda 5. olmasının ardından en iyi sıralama performansını geçirdiğini söyledi.

Red Bull gelecek sene için boşta olan Sergio Perez'i değerlendiriyor ancak Albon'a sezon sonuna kadar kendisini gösterme fırsatı verdi. Bu açıdan Abu Dhabi GP, Albon için son fırsat olacak.

Sıralamalarda ilk 3 sırada yer alan Verstappen ve Mercedes pilotlarında orta lastikler var. Albon, sıralamaların 2. seansında orta lastiklerle hata yaptığı için yarışa yumuşak lastiklerle başlayacak.

Sezon boyunca Verstappen, yarışlarda Hamilton ve Bottas ile yalnız başına mücadele etmek zorunda kaldığı için Mercedes stratejik açıdan daha güçlü oldu. Albon, bu sefer bu durumu değiştirmek istiyor.

Albon, "Evet, hedefim bu (Verstappen'e yardım etmek) olacak. Açıkçası orta lastiklerle sürüşte biraz genişten dönmem kötü oldu. 2. seansta yine orta lastiklerle piste çıkarak risk almak istemedik, bu yüzden yumuşak lastikleri taktık. Bu ideal olmadı çünkü buradaki lastik aşınması oldukça yüksek. Bu yüzden ilk stint biraz zor olabilir."

"Ancak planımız yakın kalmak ve mücadelenin içerisinde olmak olacak. Aramızda Lando var. O, çok iyi bir tur attı. Bunu da hesaba katmamız lazım."

"Ve etrafımızda McLaren'lar var. Onlar gridde en iyi kalkış yana isimler. Bu yüzden iyi bir şekilde kalkmaya, ardından orada kalmaya ve Mercedes'lerin stratejisini rahatsız etmeye çalışmaya odaklanmalıyız." dedi.

Albon, son dönemde RB16'yı daha iyi anladığını söyledi.

Albon, "Neyi anladığımızı biliyoruz. Bazı şeylerin nedenini anlamak tabii ki önemli."

"Bunu Max'in araç üstü görüntülerini, onun yaptığı turları izlerseniz görebilirsiniz. Araç asla yerinde durmuyor, her zaman sınırda. Her zaman hareket halinde."

"Araç o şekilde sınırda odluğu zaman, arka tarafı oldukça hassas oluyor. Bu hisse sahip olabilmek için, aracın ön tarafına çok fazla güvenmeniz ve bu şekilde rahat olmanız gerekiyor."

"Gerçekten bu önemli ve özellikle sene başında bunu yapmak oldukça zordu. Ancak dediğim gibi arka planda bir şeyler yaptık ve artık o şartlarda çok daha normal hissediyorum. Araç içerisinde daha fazla güreşebiliyorum." dedi.

Albon, geleceği hakkında sorular sorulduğunda kararın ne zaman verileceğini bilmediğini söyledi.

Albon, "Ben şu anda sadece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün (sıralamalarda) iyi bir gün geçirmek açıkçası olumluydu."

"Tabii ki daha iyi olmasını isterdim ancak yine de hâlâ yarın (yarışta) iyi iş çıkarmam gerekiyor."

"En azından elimden gelenin en iyisini yapmaya, gelecek sene koltuğu alabilmek için kontrolümde olan her şeyi yapmaya çalışacağım."

"Bu açıdan gerçekten karar zamanı pek bir şey değiştirmiyor çünkü öncelikle geçmişte birçok kez bu zamanlarda gelecek sene ne yapacağımı bilmiyordum. Yani bu yarışa nasıl başlayacağımı değiştirmeyecek."

"Tabii ki bunu bilmek güzel olurdu. Ancak bu yarıştan sonra tatil başlıyor. Ailemle olacağım ve bu yarıştan sonra daha fazla yarış kalmayacak. Bu yüzden sürekli bu konuyu düşünüyor olmayacağım. Hindi yiyor olacağım." dedi.

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