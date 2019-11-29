Albon: "İyiyiz ama daha iyi olabiliriz"

Alex Albon ilk antrenman seansında dördüncü en hızlı zamanı yaparken, ikinci seansta altıncı sırada yer aldı.

Taylandlı pilot her iki seansta da Verstappen'den yaklaşık yarım saniye daha yavaştı.

Buna karşılık genç sürücü, hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

"Kendimi iyi hissediyordum. Normalde bir virajı iyi şekilde dönerseniz, turun geri kalanı için iyidir. Bu yüzden evet, işe koyulmalı ve yarının nasıl gittiğini görmeliyiz. Ama bunun dışında iyi."

"Şimdilik iyiyiz. Elbette geliştirmemiz gereken yerler var ama gelişmemiz gereken yerleri bildiğimizi düşünüyorum. Araçta kötü hissettirmiyor. Yarın neler olacağını göreceğiz."

"Bugün bir sürü aracın spin attığını gördük ama biz iyi durumdaydık. Bu kirli bir pist ve lastiklerle durum çok zor ama o kadar da kötü değildik. Söylediğim gibi, iyi durumdayız ama yarını beklememiz gerekiyor."

Nerelerde gelişmeleri gerektiği sorusuna Albon, "Her alanda biraz gelişmemiz gerekiyor. Yani tek bir yer yok. Denge iyiydi. Sadece ufak tefek yerleri geliştirmeye ihtiyacımız var. Ayrıca Mercedes sürücüleri oldukça hızlı, bu yüzden bir parça uzaktayız."

"Yine de Sorun değil. Çünkü çocuklar bu akşam ne yapacaklarını biliyorlar. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz." yanıtını verdi.