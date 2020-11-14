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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Albon: "İstanbul Park, bir buz pateni pisti gibi"

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Albon: "İstanbul Park, bir buz pateni pisti gibi"
Ekleyen:
, Editör

Taylandlı F1 pilotu Alex Albon, cuma günkü antrenmanlar sonrası açıklamalarda bulundu.

Red Bull pilotu Alex Albon, ilk antrenman seansını ikinci sırada tamamlamayı başarmıştı ve kaygan zemine rağmen gün içerisinde neredeyse hiçbir olaya karışmadı.

Cuma gününün ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Albon, pistin asfaltının çok kaygan olduğundan dert yandı.

Albon, "Bu, bir buz pateni pisti gibi ve çok tuhaf geliyor. Çünkü bu normal bir his değil. Biraz drift aracı sürüyor gibi hissediyoruz. Ve sadece kayıp durmak bir bakıma eğlenceli, ama aynı zamanda bir F1 aracı için normal bir şey değil."

"Temelde lastikleri çalıştırmak için zorlamanız ve bunun için de rahat olduğunuz bölgenizin dışına çıkmanız gerekiyor ve bunu yaparken her yerde kaymaya  başlıyorsunuz. Ama bu gerçekten piste adapte olabilmenin tek yolu."

"Yumuşak lastikle olan durum beklediğim kadar iyi değil. O da kötü. Sıralama turları için tam olarak ne yapacağımızı bilmiyorum. Herkes yeşil ışık yandığında dışarı çıkabilir ve hepimiz sadece yumuşak lastikler ile piste çıkıp, çok fazla yakıt koyabilir ve uzun sürüşler yapabiliriz."

"Yağmur olursa daha da kötü olacak. Bunu gerçekten düşünmedim. Sanırım çok mücadele edeceğiz, eminim Bernd (Maylander) birkaç tur atacak ve bize pistin durumuyla ilgili bilgi verecek. Ama yarışmaya devam edeceğimize eminim." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Kemal Şengül

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