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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Albon: "İspanya'da lastik aşınması yüzünden daha yavaş süremezdim"

Alex Albon, İspanya'da yarış öncesi turlarında bile ortaya çıkan yüksek lastik aşınmasını önlemek için "daha yavaş süremezmiş."

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Albon: "İspanya'da lastik aşınması yüzünden daha yavaş süremezdim"
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Albon, son üç yarışta üç puan aldığı ve Miami'de dokuzuncu bitirdiği güçlü formunu İspanya'da devam ettirmeyi umuyordu .

Fakat Albon, cumartesi günü birinci bölümde elendikten sonra zorlu bir yarış geçirdi. Dört pit stop yapan Albon, takım arkadaşı Nicholas Latifi'yi yenmekte zorlandı ve sonuncu oldu.

Williams pilotu, pazar günü 50ºC'nin üzerine çıkan Circuit de Barcelona-Catalunya'daki yüksek pist sıcaklıklarından etkilendi.

Albon, yarışın "gerçekten tuhaf" olduğunu söyledi ve yarış öncesi keşif turlarında bile lastik aşınması yaşadığını açıkladı.

Albon, "Yarışta da aynıydı."

"Dört pit stop yaptık, beş ya da altı pit stop da yapabilirdik ve sadece biraz daha hızlı olurduk."

"İnanılmaz bir aşınma vardı, 3. ve 9. virajda herkesten 20 km/s daha yavaştım ve çok zorlanıyordum."

"Normalde bu kadar kötü değiliz. Sanırım araçta bir şey vardı, kontrol etmemiz gerekiyor çünkü normal olduğunu düşünmüyorum. Bakacağız." dedi.

Aracı zorlamak için lastikleri doğru aralıkta tutmanın zor olup olmadığı sorulan Albon, "daha yavaş gidemeyeceğini" söyledi.

Alex Albon, Williams FW44, Nicholas Latifi, Williams FW44

Alex Albon, Williams FW44, Nicholas Latifi, Williams FW44

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Albon, "Olabildiğince yavaş sürüyordum, lastikler yine de aşınıyordu ve az da değildi."

"İlk üç turumda normalden 2.5-3 saniye daha yavaştım ve yine de büyük oranda aşınma vardı. İlk turdan itibaren saniyeler kaybediyordum."

"Biraz tuhaftı ve dediğim gibi normal değildi. Aşınma fazlaydı ve bunu bekliyorduk ama bizim yaşadığımız biraz ilginçti." dedi.

Albon, lastik yönetiminin Williams için şimdiye kadar özellikle zayıf bir nokta olmadığını ve bu ayın başlarında Miami'de dokuzuncu sıraya çıkmasıyla kanıtlandığı gibi sıcakta performans göstermeme durumu yaşamadıklarını söyledi.

Albon, "Bu yıl tempomuz şimdiye kadar oldukça iyiydi."

"Bence araçta gerçekten bir sorun vardı. Bunun lastik parçalarından ya da başka bir şeyden olup olmadığını bilmiyorum ama bakacağız." dedi.

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