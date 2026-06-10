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Formula 1 Monako GP

Albon, İspanya GP’sinde Nigel Mansell anısına özel kask kullanacak

Williams Formula 1 tarihinin en çok yarışa çıkan pilotu unvanını ele geçirmeye hazırlanan Alex Albon, bu tarihi anı efsanevi pilot Nigel Mansell’a ithaf ettiği özel bir kask tasarımıyla kutlayacak.

Ed Hardy Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Nigel Mansell, Alex Albon, Williams

Nigel Mansell, Alex Albon, Williams

Fotoğraf: Williams

Formula 1’in köklü takımlarından Williams için Barselona Grand Prix'si tarihi bir dönüm noktasına sahne olacak. 2022’de katıldığı Grove merkezli takımda kariyerini yeniden inşa eden Alex Albon, efsanevi dünya şampiyonu Nigel Mansell’in Williams’taki 95 yarışlık rekorunu geçmeye hazırlanıyor.

Bu anlamlı hafta sonu için Mansell'ın 1992 şampiyonluk kaskından ilham alan özel bir tasarımla yarışacağını duyuran Albon, hislerini şu sözlerle dile getirdi: "Bu tarihi takımın renkleriyle, sporun gerçek efsanelerinden birinden daha fazla yarışa çıkmış olacağımı düşünmek inanılmaz bir şey.” 

“Büyürken bana her zaman ilham veren Nigel Mansell, hem Williams hem de tüm Formula 1 dünyası için gerçek bir savaşçı ve tam bir efsaneydi: Bu gerçeklik sadece sayılardan ibaret değil.”

“Son beş sezon boyunca çıktığım her grand prix, Grove fabrikasındaki tüm ekibin sıkı çalışmasını temsil ediyor.” 

“İnişlerle ve çıkışlarla dolu bu süreçte her yarış, Williams'ın yürüdüğü bu büyük yolculuğa yeni bir adım oldu.” 

“Adımın Nigel, Damon Hill ve Ralf Schumacher gibi efsanevi Williams pilotlarıyla yan yana anılması benim için büyük bir ayrıcalık ve muazzam bir gurur kaynağı."

Nigel Mansell, Williams FW14B Renault

Nigel Mansell, Williams FW14B Renault

Photo by: Motorsport Images

Albon'un henüz beşinci sezonunun başında bu rekoru kırması, aslında modern F1 takviminin ne kadar genişlediğini gözler önüne seriyor. Nitekim Nigel Mansell, Williams çatısı altında kesintili de olsa tam 7 yıl geçirmişti. 

2020'de Red Bull'da geçirdiği talihsiz sezonun ardından 2021'de grid dışı kalan Albon, Williams'ta takım liderliğini üstlenerek ekibin arka sıralardan orta sıra yükselmesinde önemli bir rol oynadı. 

Nigel Mansell ise elde ettiği 28 zaferle hâlâ Williams tarihinin en başarılı pilotu unvanını elinde tutuyor.

1992 yılında 16 yarışın 9'unu kazanarak adını F1 tarihine yazdıran efsane Nigel Mansell de Albon’u ilk tebrik edenlerden biri oldu: "Alex'in bu dönüm noktasına ulaştığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum; bu gerçekten özel bir başarı ve bunu sonuna kadar hak etti.” 

“Son beş sezondur Williams'a gösterdiği sadakat ve adanmışlık, onun hem bir pilot hem de bir insan olarak kalitesini özetliyor.”

“Sadece Alex değil, tüm takım şu an doğru yönde ilerliyor ve bunu görmek harika.”

“Onun Williams renkleriyle daha çok uzun yıllar piste çıkacağından hiç şüphem yok. Benim galibiyet rekoruma gelince; F1'de hiçbir şey için asla 'asla' dememek gerekir, gelecekte neler olacağını göreceğiz."

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