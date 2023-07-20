Albon: "İsmimin Ferrari ile anılması beni mutlu etti"
İsmi son günlerde Ferrari ile anılan Alex Albon, bu söylentilerin ne kadar iyi bir iş çıkarttığının bir göstergesi olduğunu düşünüyor.
Son haftaların yükselen yıldızı Albon, son üç yarışın ikisinden puanla ayrılmayı ve Williams'ı tek başına takımlar şampiyonası sekizinciliğine taşımayı başardı.
Kendisinin yükselen formu medyanın ve takımların da ilgisini çekmiş vaziyette, öyle ki, Ferrari'nin Albon ile ilgilendiği yönünde haberler dahi gördük.
Ancak bu haberler bizzat takım patronu Frederic Vasseur tarafından yalanlandı.
Macaristan hafta sonu öncesi bu iddialar hakkında konuşan Albon, söylentilerin kendisini mutlu ettiğini itiraf ediyor.
Albon, "İyi söylentiler her zaman güzeldir, bu söylentiler bazen iki yönlü de olabilir."
"Böyle söylentilerin yayılması, şu ana kadar iyi bir sezon geçirdiğimi gösteriyor, dolayısıyla sadece mutlu olabilirim!"
"Tabii ki bunlar sadece söylenti. Ama evet, her şey yolunda, şikayetçi değilim!"
Alex Albon
Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
Williams bu hafta sonu tarihinin 800. yarışına çıkmaya hazırlanıyor.
Uzun tarihine 114 zafer, 7 pilotlar şampiyonluğu, 9 takımlar şampiyonluğu sığdıran Williams'ın zor günleri devam ediyor, yine de Albon efsane takımın bir parçası olduğu için mutlu.
Eski araçlardan hangisini kullanmak istediği sorulan Albon, "2007-2008 araçlarını kullanabilirdim, çok şık görünüyorlardı. Aynı şekilde 2004-2005 araçları da.
"Daha eski araçlarıysa pek istemezdim."
"Pazar günü Goodwood'da Keke Rosberg'in 1982 aracını kullanma fırsatı yakaladım. İlk olarak araca sığmadığımı fark ettim, ikinci olarak direksiyonun bomboş olduğunu!" dedi.
Son Haberler
Hamilton: "Araç olabilecek en kötü halinde"
Hamilton: "Araç olabilecek en kötü halinde" Hamilton: "Araç olabilecek en kötü halinde"
Ricciardo: "Sanki F1'den hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum"
Ricciardo: "Sanki F1'den hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum" Ricciardo: "Sanki F1'den hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum"
AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'"
AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'" AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'"
2023 Estonya Rallisi: Rovanpera liderliğe yükseldi, Tanak halen çok hızlı
2023 Estonya Rallisi: Rovanpera liderliğe yükseldi, Tanak halen çok hızlı 2023 Estonya Rallisi: Rovanpera liderliğe yükseldi, Tanak halen çok hızlı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar