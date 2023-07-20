Albon: "İsmimin Ferrari ile anılması beni mutlu etti"

Son haftaların yükselen yıldızı Albon, son üç yarışın ikisinden puanla ayrılmayı ve Williams'ı tek başına takımlar şampiyonası sekizinciliğine taşımayı başardı.

Kendisinin yükselen formu medyanın ve takımların da ilgisini çekmiş vaziyette, öyle ki, Ferrari'nin Albon ile ilgilendiği yönünde haberler dahi gördük.

Ancak bu haberler bizzat takım patronu Frederic Vasseur tarafından yalanlandı.

Macaristan hafta sonu öncesi bu iddialar hakkında konuşan Albon, söylentilerin kendisini mutlu ettiğini itiraf ediyor.

Albon, "İyi söylentiler her zaman güzeldir, bu söylentiler bazen iki yönlü de olabilir."

"Böyle söylentilerin yayılması, şu ana kadar iyi bir sezon geçirdiğimi gösteriyor, dolayısıyla sadece mutlu olabilirim!"

"Tabii ki bunlar sadece söylenti. Ama evet, her şey yolunda, şikayetçi değilim!"

Alex Albon Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Williams bu hafta sonu tarihinin 800. yarışına çıkmaya hazırlanıyor.

Uzun tarihine 114 zafer, 7 pilotlar şampiyonluğu, 9 takımlar şampiyonluğu sığdıran Williams'ın zor günleri devam ediyor, yine de Albon efsane takımın bir parçası olduğu için mutlu.

Eski araçlardan hangisini kullanmak istediği sorulan Albon, "2007-2008 araçlarını kullanabilirdim, çok şık görünüyorlardı. Aynı şekilde 2004-2005 araçları da.

"Daha eski araçlarıysa pek istemezdim."

"Pazar günü Goodwood'da Keke Rosberg'in 1982 aracını kullanma fırsatı yakaladım. İlk olarak araca sığmadığımı fark ettim, ikinci olarak direksiyonun bomboş olduğunu!" dedi.