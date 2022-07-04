Albon, İngiltere GP kazasının ardından hastaneden taburcu edildi

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Sürücüler, ilk viraja gelirken Zhou Guanyu ve ve George Russell arasındaki temastan kaçınmak için fren yapmak zorunda kaldılar. Bundan ötürü de Sebastian Vettel, Albon'a arkadan çarptı.

Bu temas onu doğrudan sağ taraftaki pit duvarına gönderdi ve daha sonra pistin ortasına doğru savruldu. Bu süreçte aracına temas eden insanlar vardı.

Araç durduktan sonra takıma iyi olduğunu söyleyen Albon, kazanın etkisi göz önüne alındığında pistteki tıbbı merkeze götürüldü. Buradaki ilk kontrollerin ardından kapsamlı kontrol için Coventry Hastanesi'ne nakledildi.

Neyse ki durumu iyiydi ve yerel saatle 20:30'da bir açıklama yayınlayan Williams, Albon'un taburcu edildiğini duyurdu.

Williams şöyle dedi:"Alex'in durumunun iyi olduğunu ve Coventry Hastanesinden taburcu edildiğini açıklamaktan memnuniyet duyuyoruz. İyi dilekleri için herkese teşekkür ederiz.”

Albon da ayrıca, "İlk turda yaşanan kazaya karışan herkesin iyi olmasına çok sevindim. Pistteki ve Coventry Hastanesi'ndeki tüm sağlık personeline teşekkür ederiz."

"Bugün yarışımızın başlamadan bitmiş olması üzücü ama şimdiden Avusturya'ya odaklanmış durumdayız." açıklamasında bulundu.

Motorsport.com'a konuşan Williams takım patronu Jost Capito, Albon'u en çok etkileyen şeyin pit duvarına vurması olduğunu söyledi.

Capito, "Biraz canı yanıyor. Yarın nasıl olduğunu göreceğiz. Fizyoterapisi onunla birlikte tıp merkezine gitti ve kendisiyle ilgili bilgiler aldık. Şu an her şey yolunda. Sırtında biraz ağrı vardı ve böyle olunca temkinli olmanız gerekiyor."

"Güvenlik üzerinde çalışmaya devam etmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz." derken sözlerini "Aldığı en büyük darbe pit duvarıydı." şeklinde tamamladı.

Albon, bu hafta sonu Williams'ın tek güncellenmiş aracını sürüyordu ve bu hafta Avusturya yarışı yapılacağı için durum epey karmaşık olacak.

Takımın o zamana kadar her iki araca da güncelleme getirebilecek durumda olup olmadığı sorulduğunda Capito, "Görmeliyiz ama iyi bir konumda değiliz. Belki bazı parçalardan iki tane olur, belki her şey yetişmez."

"Yani hasarın gerçekte ne boyutta olduğuna bakmamız gerekiyor." dedi.