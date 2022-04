Albon: "Imola'daki 11. sıra, en az Melbourne kadar iyiydi"

Haberi dinle

Albon Cuma gününün şanssız isimlerinden birisiydi. Cuma günü sıralama seansına ilk bölümde yaşadığı bir fren arızası nedeniyle veda eden Williams pilotu, sprint yarışında da 18. sıradan ileri gidemedi.

Fakat Pazar günü Williams'ın kuru zemin lastiklerine en erken geçen takımlardan olması Albon'a büyük avantaj sağladı. Pitlerin ardından pist üstünde Pierre Gasly'i geçen Albon, 12. sıraya kadar yükseldi.

Albon yarışın kalanını Gasly ve hemen arkasındaki Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a karşı savunma yaparak ve baskıyı başarılı bir şekilde yöneterek geçirdi. Damalı bayrağı 12. sırada gören Albon, Esteban Ocon'un 5 saniye zaman cezası almasının ardından yarışı 11. tamamladı.

Puanı kıyısından kaçırmış olmasına rağmen Albon, performansının en az son turda pit stop yaptığı ve 10. tamamladığı Avustralya'daki kadar iyi olduğunu düşünüyor.

Yarıştan sonra konuşan Albon, "Yarışımdan oldukça mutluyum, benim için en az Melbourne kadar iyiydi."

"Yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Pist üstünde sadece tempomuzla bazı araçları geçtik, bu araçlar hızlandığında ise yerimizi koruyabildik."

"Bu hafta sonu için düşük yere basma gücüne sahip olmayı tercih ettik, bu diğerleri için eğlenceli değildi fakat böylece önde kalmayı başardık." dedi.

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Williams bu sezon şu ana kadar orta saha takımlarıyla düzenli olarak mücadele etmekte zorlandı, ancak Albon takımın düşük sürüklenme ayarlarını kullanmak gibi denemeler yaparak durumu telafi edebileceğini hissediyor.

Albon, "Belki grubumuzun en hızlı aracına sahip değiliz, ancak karşımıza çıkan fırsatlardan en iyi şekilde yararlanıyoruz."

"Bir sıra farkla puan alamamış olmamız utanç verici gibi görünebilir, ancak bu size fırsatları değerlendirdiğimizi ve farklı şeyler yaptığımızı da gösteriyordu."

Albon yarışın son üçte ikilik kısmı boyunca Gasly ve Hamilton ile mücadele etti. Mücadelenin ilk kısmında yarış direktörü Niels Wittich'in DRS'yi açmaması sebebiyle avantaj elde eden Albon, DRS açıldığında ise Williams'ın güçlü düzlük hızı sayesinde önde kalmayı başardı.

Albon, "DRS'nin daha erken açılmasını istiyordum."

"Önümüzdeki araçlardan çok daha hızlı olduğum altı ya da yedi tur geçirdik ve yere basma gücümüzü düşünürsek DRS yardımıyla bu araçları geçebileceğimizi biliyordum."

"DRS'nin açılmasının uzun sürmesi beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Fakat açıldığında da 'keşke hiç açılmasaydı' dedim!"