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Formula 1 / Son dakika

Albon: ilk virajda kimse suçlu değil

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Albon: ilk virajda kimse suçlu değil
7 Kas 2019 06:44

Alexander Albon, ilk virajda yaşanan olayda kimsenin hatalı olmadığını söyledi.

Alexander Albon, yarışın ilk virajında Carlos Sainz ile temas yaşadı ve iki pilot da önemli sıralar kaybetti.

Erken pit stopun ardından gridin en gerisine düşen Albon, harika bir yükselişle beşinci sırada finiş gördü.

Günün pilotu seçilmesinin ardından genç sürücü, ilk virajdaki olayda kimsenin suçlu olmadığını söyledi.

Albon, “İyi başladım. Tabii ki daha yumuşak lastikler vardı ve bu her zaman yardımcı oluyor. Charles'ı gördüm. Ama Carlos'u da gördüm. Daha genişten döneceğini ve piste döneceğini düşünmemiştim, fakat sonunda sıkıştı. Kimse bunun için suçlanamaz. Bu, yarışlarda olabiliyor. Tabana ve ön kanada zarar verdim. Sonrasında kendi kendime günün uzun süreceğini söyledim.”

“Bana en çok ne zevk verdi? Bir şey söylemek zor. Daniel Riccardo'yu geçmek çok hoşuma gitti. Ama daha hızlı bir aracım var ve bu her zaman bana yardımcı oluyor.”

“Hâlâ öğreneceğim çok şey var. Austin'deki sıralama turlarının son bölümünde her şey daha iyi olabilirdi, ama hızlı turumda hata yaptım. Bu oluyor. Bu hafta sonu bir şey denedik ve işe yaradı. Böylece her hafta sonu benim için daha iyi bir şey bulmaya çalışıyoruz.”

“Şimdi iyi bir yarış temposuna sahibim, ancak bu hafta sonu en başından itibaren zordu. Cuma günü sert lastiklerle ilgili sorunlar bulduk. Bu yüzden kullanamadım ve yarışta iki pit stop ile mücadele etmek zorunda kaldım. Ama her şey harika gitti! Çok eğlendim!

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