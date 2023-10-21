Albon ilk bölümde elendiği için hayal kırklığı yaşıyor
Williams pilotu Alex Albon, aracın bu hafta sonu farklı davrandığını söylüyor ve Q1'den çıkacak hızda olmasına rağmen ilk bölümde elendiği için hayal kırıklığı yaşıyor.
Alex Albon, cuma günü gerçekleştirilen sıralama turlarında Williams ile 18. en iyi zamanı yaptı ve bu yılki en kötü seansını geçirdi.
Seansın ardından konuşan Albon, araçta pek de mutlu olmadığına dikkat çekti.
Albon şöyle konuştu: "Araç ilk antrenman seansında oldukça farklı davrandı, biraz kopukluk hissediyordum, bu da rüzgarın artmasıyla alakalı olabilir."
"Dolayısıyla temiz bir tur atmak gerçekten çok zordu ve turumun kendisi de o kadar iyi değildi."
"Aracımız bugün Q1'den çıkacak kadar hızlıydı; buna rağmen ilk bölümde elenmek sinir bozucu."
Sonuncu olan Logan Sargeant ise hayal kırıklığı yaşayan bir diğer isimdi.
"Bugünün iyi geçmemesi üzücüydü ama kendi ülkemde sürüş yapmak güzeldi."
"Gerçekten zor bir seanstı. Araç tamamen farklı davranmaya başladı, ki bu çok garip."
"Bunu incelememiz ve yarın neyi daha iyi yapabileceğimize bakmamız gerekecek."
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14, Logan Sargeant, Williams FW45, pitten çıkarken
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