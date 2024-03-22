Albon, ilk antrenmandaki kazası nedeniyle 2. antrenmana katılamayacak
Williams F1 takımı, Alex Albon'un Avustralya GP 1. antrenman seansında geçirdiği kazanın ardından 2. antrenman seansına katılamayacağını açıkladı.
Albon, seansın bitmesine yakın bir dönemde 6 ve 7. virajlar arasında bariyerlere vurarak seansın kırmızı bayrakla durdurulmasına neden olmuştu.
Albon bu kazadan yara almadan kurtuldu ancak takım, ikinci antrenman seansının başlamasına 1 saat daha zaman varken deneyimli pilotunun 2. antrenman seansına katılmayacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Alex, aracına aldığı hasarın ne boyutta olduğunu değerlendirdiğimiz için 2. antrenman seansına katılamayacak. Alex kazada yara almadı." sözlerine yer verildi.
Albon, kaza yapmasına rağmen seansı 12. sırada tamamlarken takım arkadaşı Logan Sargeant 14. oldu.
Albon'un 2. antrenman seansına çıkamayacak olması, Sargeant'ın takım adına piste çıkacak tek isim olacağı manasına geliyor.
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