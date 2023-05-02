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Albon ikinci virajdaki olay için kimseyi suçlamıyor

Williams pilotu Alex Albon, Azerbaycan GP'nin ikinci virajında yaşadığı olay için kimseyi suçlamadığını belirtti.

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Albon ikinci virajdaki olay için kimseyi suçlamıyor

Williams pilotu Alex Albon, Azerbaycan Grand Prix'sine 12. sırada başladı ve liderin yaklaşık 1.5 dakika gerisinde 12. sırada finiş gördü.

Ancak Albon'un yarışı, starttan hemen sonra ikinci virajında Oscar Piastri'nin McLaren'ıyla yaşadığı temastan olumsuz etkilendi.

Bu temasın ardından ön kanadı kırılan Albon'un aracının davranışı büyük oranda değişmiş oldu.

Yarışın ardından konuşan Albon, "İkinci viraja üç kişi beraber girmeye çalıştık! Oscar'ın aracının sağında bir araç vardı ve Bottas da oradaydı."

"Sonuç olarak bu şekilde gitti. Bunun birinin hatası olduğunu sanmıyorum. Gidebildiğim kadar sola gittim. Biraz daha sola gitmiş olsaydım, pistin iç tarafındaki bariyerlere çarpacaktım."

"Muhtemelen bu sırada aracımın ön kanadı hasar gördü ve sağ uç plakası yerinden çıktı, bu da aerodinamik verimliliği azalttığı için, tüm yarışımı olumsuz etkiledi."

"Dışarıdan bakıldığında sanki kanadın bir kısmı bir köpek tarafından ısırılmış gibi görünüyordu! Bunun yere basma gücünü ne ölçüde etkilediğini analiz etmemiz gerekiyor."

Olayda Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas da hasar aldı.

Fin pilot, "Aynı viraja birden fazla araç girdiğinde, bu konuda hiçbir şey yapamazsınız. Alfa Romeo'mun difüzörü bu olayda hasar gördü ve bu da yarışı benim için daha da zorlaştırdı." dedi.

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Alex Albon, Williams FW45, Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Alex Albon, Williams FW45, Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

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