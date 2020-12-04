Albon: "İkinci seansta yeterince iyi değildik"

Red Bull pilotu Alex Albon, takım arkadaşı Max Verstappen'e kıyasla geride kaldığı seansı beşinci sırada noktaladı ve sık sık pist dışına taştı.

Özellikle arkadan kaymadan şikayetçi olan genç sürücü, seans sonrası verdiği demeçte ikinci seanstaki gerilemenin sebebini bulmaları gerektiğini söyledi.

Albon şöyle konuştu: "Doğrusu bu, oldukça ilginç bir pist. Tur o kadar kısa ki, seçtiğiniz ayarların mükemmel olması gerekiyor."

"İlk antrenman seansında, aracın verdiği his ikincisine kıyasla daha iyiydi. Yarın piste daha iyi şekilde dönebilmek için neyi yanlış yaptığımızı anlamalıyız."

"Pistte çok fazla araç varken trafiğe girmemek çok zor. Bugün sürücülerin birbiriyle mücadele ettiği birkaç an vardı."

"Rakiplerimize karşı saygılı davranıyoruz, ancak hepimiz lastiklerin tek turda olması gereken aralıkta olmasını istiyoruz ve bazen bencilce davranıyoruz."

Öte yandan Albon'un takım arkadaşı Max Verstappen, geçiş yapmanın kolay olmadığını belirtti.

"Burada trafik kontrolü çok zor. Ayrıca öndeki sürücüleri geçmeye çalıştım. Daha yavaş araçlardan kurtulmak benim için kolaydı. Ancak hız farkı fazla değilse geçiş yapmak çok zor. Burada geçiş yapmanın harika olduğunu söyleyemeyeceğim."