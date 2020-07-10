Albon ikinci kontrol elektroniğine geçti

Sezonun henüz ikinci yarışına girilmesine rağmen şimdiden birden fazla aracın güç ünitesinde değişiklik yapıldı.

Geçen hafta Antonio Giovinazzi'nin kontrol elektroniği ünitesi değiştirilmiş ve henüz ilk yarışta ikinci üniteye geçmişti.

Bugün itibariyle geçen hafta sonu yolda kalan Alex Albon'un kontrol elektroniği ünitesinin de değiştiği duyuruldu.

Ayrıca FIA, George Russell'ın yeni bir içten yanmalı motor, turbo ve MGU-H ünitesine geçtiğini de duyurdu.

Şimdilik başka bir değişiklik bulunmuyor.