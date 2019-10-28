Albon: “İki pit stop, podyum şansımı yok etti”

Red Bull sürücüsü Albon, ilk turdaki olaylardan kaçınarak üçüncü sıraya yükselmiş ve yarışın ilk bölümünü podyuma çıkabilecek bir pozisyonda götürmüştü. Ancak 15. turda ön grupta pite gelen ilk isim olan Albon iki pit stop stratejisi izlemişti.

Taylandlı sürücü yarışı beşinci sırada tamamlarken, F1’deki çaylak sezonunda podyuma çıkma şansını bu yarışta kullanamamış oldu. Albon, fabrikaya dönüp stratejinin nerede zarar gördüğünü bulmak istediğini belirtti.

Yarış içerisinde podyuma çıkmayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda Albon, “Evet, ilk 15 turda düşündüm!”

“Daha sonra iki pit yaptık. Tek pit yapabilir miydik emin değilim. Bunu daha iyi şekilde incelememiz gerektiğini düşünüyorum.”

“Yarışın bazı bölümlerinde kullanılmış lastiklerle tempomuz oldukça iyiydi. Bununla beraber, fabrikada neyi daha iyi yapıp yapamayacağımızı incelememiz gerektiğini düşünüyorum.”

“Asıl sorun ise, pitten her çıktığımda trafiğinde ortasında kalmam ve savaşmak zorunda kalmamdı. Carlos’la mücadele ederken çok zaman kaybettim.”

“Biraz kafam karışmıştı, çünkü asıl yarışımın Carlos’la olduğunu düşünmüyordum. Ancak iyi savunma yaptı. 6 saniye kadar aptalca zaman kaybettim. Bu biraz üzücüydü.” ifadelerini kullandı.