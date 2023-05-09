Albon: "Hızımız yeterli değil"
Alex Albon, Miami GP'si sırasında Williams Formula 1 takımıyla neden aynı fikirde olmadığını açıkladı.
Albon, takıma telsizden 'lastikleri zorlaması yönündeki' mesaja katılmadığını belirtirken, yarışın başka bir noktasında lastikleri yönetmek yerine bunu yapması gerektiğini hissetti.
Taylandlı pilot, elde ettiği 11. sıradan sonra hayal kırıklığı yaratan bir yarış geçirdi ve 14. sıraya geriledi.
Albon, "Sanırım lastikleri yönetmem söylendiğinde öndeki araçları yakalayamıyorduk."
"Bu yüzden ya öndeki araçları yakalamaya ve onları geçmeye çalışacaktım ya da arkada kalacaktım."
"Agresif olup sonuçlarına daha sonra katlanmayı, hiç denemeyip sonuncu bitirmeye tercih ederim. Sanırım bu yüzden telsizden buna katılmadığımı söyledim."
"Ama aynı zamanda, ilk birkaç turda lastiği çok zorlamak istedik ve bu da lastiğin aşınmasına neden oldu. Bu yüzden bunu da kabul etmedim. Yani her şeyden biraz vardı." dedi.
Albon yarış performansının, rakiplerine göre aracın gerçek formunu yansıttığını ve Miami pistinin doğasının Williams'ın lehine olmadığını söyledi.
"Hızımız yeterli değil."
"Bu yüzden farklı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bence hız anlamında griddeki dokuzuncu ya da onuncu araç biziz, işin gerçeği bu."
"Çoğu hafta sonundan en iyi şekilde yararlanıyoruz ancak lastiklerin çok ısındığı bir pistte aşınma da çok fazla oluyor, bu da bizim zayıflıklarımızı ortaya çıkarıyor."
"Sanırım bu, bu tür pistlerin bize uygun olmadığının çok açık bir örneğiydi."
Alex Albon, Williams FW45
Photo by: Williams
"Sıralama turlarında harika bir iş çıkardık ama asıl hızımız buydu. Umarım bize biraz daha uygun olan başka bir piste gidebiliriz." dedi.
Diğer pilotlar gibi Albon da, pilotların FIA'nın DRS bölgesini kısaltma kararına itirazlarını dile getirmelerinin ardından DRS bölgesinde geçiş yapmanın ne kadar zor olduğunu görünce hayal kırıklığına uğradı.
Albon, "Benim için özellikle sinir bozucuydu. 7. virajda yavaşsanız DRS'yi kaçırma eğilimindesiniz ve arkanızdaki araç DRS'ye sahip oluyor."
"Yani zamanlama kötüydü. Aracımız için kötü tasarlanmış bir DRS bölgesiydi!"
"Tüm yıl boyunca DRS bölgelerinin kısaltılması konusunda sesimizi çıkardık. Yine de kısaltma konusunda kararlı davrandılar."
"Bence şov önemli. Eğer herkes bu tür yarışları izliyorsa, kimse bunlardan keyif almayacaktır. Öte yandan, her zaman son dakikada bir şeyler yapamayacağımızı söylüyoruz."
"Ama sprint yarışında bile lastik stratejisi son dakikada belirlendi. Bu yüzden neyin son dakika olduğunu ve neyin son dakika olmadığını merak ediyorum. Bence bu, ne sorulduğuna bağlı!"
Alpine; F1'de işe alım, yatırım ve yeni simülatör planlamaları yapıyor
Tost, De Vries'e sahip çıktı: "Vettel de çaylakken çok hata yapardı!"
Albon: "Takımı hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum"
Albon: "Takımı hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum" Albon: "Takımı hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum"
Albon: "Ön kanat hasarından dolayı son bölüme kalamadık"
Albon: "Ön kanat hasarından dolayı son bölüme kalamadık" Albon: "Ön kanat hasarından dolayı son bölüme kalamadık"
Albon: "Sargeant, çok çabuk öğrenebilecek bir pilot"
Albon: "Sargeant, çok çabuk öğrenebilecek bir pilot" Albon: "Sargeant, çok çabuk öğrenebilecek bir pilot"
Resmi: Sargeant sprint yarışından çekildi
Resmi: Sargeant sprint yarışından çekildi Resmi: Sargeant sprint yarışından çekildi
Vowles: "Sargeant bir paralı pilot değil, burada olmayı hak ediyor"
Vowles: "Sargeant bir paralı pilot değil, burada olmayı hak ediyor" Vowles: "Sargeant bir paralı pilot değil, burada olmayı hak ediyor"
2023'te en çok gelişen 2. takımın ilerlemesine yardımcı olan değişiklikler
2023'te en çok gelişen 2. takımın ilerlemesine yardımcı olan değişiklikler 2023'te en çok gelişen 2. takımın ilerlemesine yardımcı olan değişiklikler
Son Haberler
Boullier, Alpine'de Szafnauer'in yerini mi alacak?
Boullier, Alpine'de Szafnauer'in yerini mi alacak? Boullier, Alpine'de Szafnauer'in yerini mi alacak?
Röportaj: DS Penske performans direktörü Eugenio Franzetti sorularımızı yanıtladı
Röportaj: DS Penske performans direktörü Eugenio Franzetti sorularımızı yanıtladı Röportaj: DS Penske performans direktörü Eugenio Franzetti sorularımızı yanıtladı
Ricciardo, Red Bull ile Pirelli testine katılacak
Ricciardo, Red Bull ile Pirelli testine katılacak Ricciardo, Red Bull ile Pirelli testine katılacak
Brundle, Stewart'ın karşısına korumaların çıkmasına tepkili
Brundle, Stewart'ın karşısına korumaların çıkmasına tepkili Brundle, Stewart'ın karşısına korumaların çıkmasına tepkili
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.