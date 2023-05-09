Albon: "Hızımız yeterli değil"

Albon, takıma telsizden 'lastikleri zorlaması yönündeki' mesaja katılmadığını belirtirken, yarışın başka bir noktasında lastikleri yönetmek yerine bunu yapması gerektiğini hissetti.

Taylandlı pilot, elde ettiği 11. sıradan sonra hayal kırıklığı yaratan bir yarış geçirdi ve 14. sıraya geriledi.

Albon, "Sanırım lastikleri yönetmem söylendiğinde öndeki araçları yakalayamıyorduk."

"Bu yüzden ya öndeki araçları yakalamaya ve onları geçmeye çalışacaktım ya da arkada kalacaktım."

"Agresif olup sonuçlarına daha sonra katlanmayı, hiç denemeyip sonuncu bitirmeye tercih ederim. Sanırım bu yüzden telsizden buna katılmadığımı söyledim."

"Ama aynı zamanda, ilk birkaç turda lastiği çok zorlamak istedik ve bu da lastiğin aşınmasına neden oldu. Bu yüzden bunu da kabul etmedim. Yani her şeyden biraz vardı." dedi.

Albon yarış performansının, rakiplerine göre aracın gerçek formunu yansıttığını ve Miami pistinin doğasının Williams'ın lehine olmadığını söyledi.

"Hızımız yeterli değil."

"Bu yüzden farklı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bence hız anlamında griddeki dokuzuncu ya da onuncu araç biziz, işin gerçeği bu."

"Çoğu hafta sonundan en iyi şekilde yararlanıyoruz ancak lastiklerin çok ısındığı bir pistte aşınma da çok fazla oluyor, bu da bizim zayıflıklarımızı ortaya çıkarıyor."

"Sanırım bu, bu tür pistlerin bize uygun olmadığının çok açık bir örneğiydi."

Alex Albon, Williams FW45 Photo by: Williams

"Sıralama turlarında harika bir iş çıkardık ama asıl hızımız buydu. Umarım bize biraz daha uygun olan başka bir piste gidebiliriz." dedi.

Diğer pilotlar gibi Albon da, pilotların FIA'nın DRS bölgesini kısaltma kararına itirazlarını dile getirmelerinin ardından DRS bölgesinde geçiş yapmanın ne kadar zor olduğunu görünce hayal kırıklığına uğradı.

Albon, "Benim için özellikle sinir bozucuydu. 7. virajda yavaşsanız DRS'yi kaçırma eğilimindesiniz ve arkanızdaki araç DRS'ye sahip oluyor."

"Yani zamanlama kötüydü. Aracımız için kötü tasarlanmış bir DRS bölgesiydi!"

"Tüm yıl boyunca DRS bölgelerinin kısaltılması konusunda sesimizi çıkardık. Yine de kısaltma konusunda kararlı davrandılar."

"Bence şov önemli. Eğer herkes bu tür yarışları izliyorsa, kimse bunlardan keyif almayacaktır. Öte yandan, her zaman son dakikada bir şeyler yapamayacağımızı söylüyoruz."

"Ama sprint yarışında bile lastik stratejisi son dakikada belirlendi. Bu yüzden neyin son dakika olduğunu ve neyin son dakika olmadığını merak ediyorum. Bence bu, ne sorulduğuna bağlı!"