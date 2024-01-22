Albon: "Hiçbir zaman kendimi F1'e ait değilmişim gibi hissetmedim"

Williams yılın başında, rakiplerinin çoğuna kıyasla yere basma kuvvetinden yoksun olan ve aynı zamanda çeşitli pist düzenleri ve koşullarında dengelenmesi zor olan bir FW45 ile mücadele etti.

Ancak Albon liderliğindeki takım, Taylandlı sürücünün Kanada ve Monza'daki yedinci sırada finish görmeleri de dahil olmak üzere, mücadele eden AlphaTauri, Alfa Romeo ve Haas'ın önüne geçmek için aracına uygun olan birkaç pistte büyük başarılar elde etti.

Williams, yeniden dirilen AlphaTauri'yi arkasında tutarak yedinci olmayı başardı ve Albon, çaylak Logan Sargeant ile birlikte Grove merkezli ekibin 28 puanının biri hariç hepsini topladı.

Albon'un manşetlere çıkan performansları padoktaki itibarını yükseltti. Sözleşmesinin 2024 sonunda bitecek olmasıyla birlikte, 2025 için birçok takımın boş kontenjanı bulunduğundan pilot pazarında ilginç bir isim olmaya hazırlanıyor.

Albon, Red Bull'da sadece 18 ay süren ve Williams'a geçmeden önce F1'de bir yıl kenarda kalmasına neden olan kötü döneminden çok farklı bir durumda. Motorsport.com/Autosport'a özel olarak konuşan Albon, F1'e 'ait olmadığını' hiçbir zaman hissetmemiş olsa da neden şimdi daha fazla tanındığını anladığını söylüyor.

Kendisine şimdi daha fazla takdir edilmeyi yadırgayıp yadırgamadığı sorulduğunda Albon, "Anlıyorum. Neden böyle olduğunu anlıyorum. Kariyerime baktığımda, çok iyi bir ilk yıl geçirdim. Bu da bazı açılardan beni biraz fazla hızlı terfi ettirdi. 2020'de biraz deneyimsiz ve savunmasızdım."

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16

"Açıkçası, bir yıl uzak kaldım ve Williams'ta ikinci fırsatı yakaladım. Ama hiçbir zaman kendimi Formula 1'e ait değilmişim gibi hissetmedim. Kendime olan güvenim güçlendikçe ve daha deneyimli hale geldikçe kendimi gerçekten gösterebildiğimi hissediyorum."

"Bunu tuhaf buluyorum, haklısınız. Bence kötü bir takımda iyi bir sürücü diye bir şey yok. Aynı nedenle Oscar [Piastri] ve Lando'dan [Norris] bahsetmek istiyorum, ikisi de harika sezonlar geçirdi. Ama eğer sezon ortasında McLaren güncelleme yapmamış olsaydı, onlardan bu kadar çok bahsedileceğinden emin değilim."

"Bizim için de aynı şey geçerli ama daha küçük ölçekte. Geçen yıl onaltıncılıkta harika yarışlar çıkarıyordum ama kimse bunun hakkında konuşmuyordu. Çünkü sadece onaltıncıydım. Bu yıl iyi bir yarış geçirdiğimde ilk 10'a girdim ve bunun hakkında konuşuldu. Bu yüzden doğal olarak değeriniz artıyor."

"Bu F1, doğru zamanda doğru yerde olmalısınız." dedi.

Albon, 2023'te neden zirvede performans sergileyebildiğini ve daha istikrarlı olduğunu sorduğumuzda, konfor ve deneyimin hızdan daha büyük bir fark yarattığını açıkladı.

27 yaşındaki pilot, "Sanırım bazı açılardan bu bir şans çünkü daha fazla tur attım, takımla bir yıl daha geçirdim."

"Saf hızın büyük ölçüde değiştiğini düşünmüyorum. Ancak aracı bana uygun hale getirebildim ve araçtan yararlanabildim. Her hafta sonu araçta rahat olduğumu hissediyorum."

"Aracın hızlı olması için neye ihtiyacı olduğunu biliyorum. Her şey birbirine daha kolay bağlanıyor gibi geliyor. Bu nedenle de yarışları yürütmek ve hata yapmamak daha kolay oluyor. En iyi yılım olduğunu düşünüyorum." dedi.