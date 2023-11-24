Albon: "Her hafta sonuna puan kazanma şansımız olduğunu bilerek giriyoruz"

Williams, sezonun son yarışına Takımlar Şampiyonası'nda yedinci sırada giriyor.

Önceki beş yılın dördünde 10 takım arasında sezonu sonuncu olarak tamamlayan Williams, 2021'de sekizinci sırada yer almıştı.

AlphaTauri'nin yedi puan önünde yer alan Williams için yedinci sırayı almak önemli bir başarı olurken, takım son yedi yarışın dördünde puan almasını sağlayan güncellemeden bu yana önemli adımlar attı.

Geçen hafta sonu Las Vegas Grand Prix'sinde kendisinin ve takım arkadaşı Logan Sargeant'ın gridde beşinci ve altıncı sırada başlamalarına rağmen puan alamamalarının ardından Albon, "Elbette bu baskıyı ve [AlphaTauri tarafından yakalanma] olasılığını azaltmak için puan kazanmak istiyorduk ancak bunu yapamadık."

"Elbette takım olarak hepimiz nerede bitireceğimizi önemsiyoruz. Bir pozisyon bile fark yaratacak, o yüzden neler olacağını göreceğiz."

"Şu anda Dorilton bize para yatırıyor ve biraz daha az para yatırmak zorunda kalmaları herkesin yararına olacaktır."

"Dolayısıyla bu hafta sonu yarışı yedinci sırada bitirmek için büyük bir istek ve arzu var. Hafta sonuna girerken bir numaralı önceliğimiz bu."

"Aynı zamanda [aracı geliştirmemekle ilgili olarak] doğru şeyi yaptığımız konusunda kendimize oldukça güveniyoruz. Bu konuda yeterince konuştuk, geliştirmeyi uzun zaman önce durdurduk."

"Eğer gelecek yıl için odaklandığımız şeyi kaybedersek, 'kendimize kızacağımız' bir an olmayacak. Gelecek yıl bunun faydalarını göreceğimizi düşünüyorum."

Fotoğraf: Erik Junius Alex Albon, Williams Racing

28 puan toplayan Williams birçok açıdan başarılı oldu ve Albon'a göre bir yarış dışında kendisi ve ekibi önlerine çıkan her fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi.

Takımın başardıklarıyla 'gurur duyduğunu' ifade eden Albon, sözlerine şöyle devam etti: "'Bu güzeldi' dediğimiz sorunsuz pek yarışımız olmadı, keşke bunlardan daha fazla olsaydı."

"Ama araç geçen yıla göre çok gelişti, her hafta sonuna puan kazanma şansımız olduğunu hissederek giriyoruz."

"Yarış hızımız çok iyi olmasa bile hafta sonundan yine de puanlarla ayrılıyoruz. Düşündüğümde, bu yıl çok eğlenceli anlar yaşadığımı söyleyebilirim. Bir tek Melbourne'de puan kazanma fırsatını kaçırdığımı hissettim."

"Ancak bu yıl katıldığımız diğer tüm yarışlarda bir şansımız olduğunda bunu değerlendirdik, bence rakiplerimizle aramızdaki temel fark da bu oldu."