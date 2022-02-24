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Albon: "Hemen performansa odaklanmaya başladık"

Alex Albon, FW44 ile ilgili her şey yolunda gittiği için performansa odaklanmaya başladıklarını söyledi.

Albon: "Hemen performansa odaklanmaya başladık"
Kemal Şengül
Ekleyen:
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Barselona'daki testlerin ilk gününde her iki Williams sürücüsü de FW44'ün direksiyonuna geçti. Sabah, 14. en iyi zamanı yapan Nicolas Latifi direksiyona geçti.

Kanadalı pilot, testten memnun ayrıldı.

Latifi, "Birkaç ay ara verdikten sonra, araçtaki ilk seans her zaman için heyecanlıdır. Yeni 18 inç Pirelli laskilerini ilk kez kullandım ve açıkçası lastiklerin farklı bir tasarım felsefesine sahip olduğunu söyleyebiliriz."

"Genel anlamda farklı hissettiriyor ve geçen yıla kıyasla olumlu hissettiğim birkaç şey var. Ayrıca ayara ihtiyaç duyan şeyler de var. Fakat henüz ilk günlerdeyiz."

"Odak noktam sistemleri ve aero hassasiyetini anlayabilmekti. Genel anlamda iyi bir gündü." dedi.

Alex Albon ise, bir yıl aradan sonra pistlere geri döndü ve FW44 ile ilk sürüşünü öğleden sonra yaptı.

Taylandlı sürücü, "Bu öğleden sonra FW44 ile ilk düzgün sürüşümü gerçekleştirdiğim için çok mutluyum."

"Araç harikaydı ve takım Barselona'da inanılmaz bir iş çıkardı. İyi bir mesafe tamamladık, ki bu çok önemliydi ve bu sayede de  yıla harika başladık."

"Pistteki ilk günler genellikle her şeyin yolunda gittiğinden emin olmakla geçiyor. Bizim için durum böyleydi ve bu sayede aracın performansı üzerinde çalışmaya başladık."

"İlk yarıştan önce sadece altı günümüz var ve bu yüzden daha şimdiden performansa odaklanabilmek gerçekten pozitif."

"Tekrar piste çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Alex Albon, Williams FW44

Alex Albon, Williams FW44

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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