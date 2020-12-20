Albon: "Hayatımı buna harcadım ve bu şekilde bitmesine izin vermeyeceğim"

Alex Albon, 2019 yılında Toro Rosso ile Formula 1'e adım atmıştı ve sezon ortasında Pierre Gasly'nin yerine Red Bull'a geçti.

Albon bu süreçte zaman zaman iyi performans sergilese de, hem çok tutarsız sonuçlar aldı hem de -hiçbir zaman- Max Verstappen'le aynı performansa sahip değildi.

Red Bull sonuç olarak, 2020'deki zorlu sezonunun ardından Sergio Perez'le anlaştı. Albon ise, sporda geçirdiği iki yılın ardından gelecek yıl yedek/test pilotu olacak.

Taylandlı sürücü, kararın ardından açıklama yapmamıştı. Ancak bugün Instagram hesabından bir açıklama yaparak sessizliğini bozdu.

Albon şu ifadeleri kullandı: "Yalan söyleyemem, bu karar gerçekten can acıtıcı. Pistte her şeyimi verdim, ama yeterli değildi. Bu yıl boyunca beni destekleyen herkese, özellikle Taylandlı taraftarlarıma çok teşekkür etmek istiyorum."

"Farklı olan birkaç görüşe rağmen her zaman sizin sayenizde sonuna kadar zorladım."

"Vazgeçmiyorum, hayatımı buna harcadım ve burada bitmesine izin vermeyeceğim. Daha verecek çok şeyim var ve odak noktam 2022'de geri dönüp, Tayland bayrağını tekrar dalgalandırmak!"