Albon, hayalindeki pilot kadrosunu açıkladı: Verstappen ve Norris!
Williams pilotu Alex Albon, hayalindeki sürücü kadrosunun Max Verstappen-Lando Norris ikilisinden oluşacağını söylüyor.
Alman motor sporları sitesi Auto Motor und Sport'a bir röportaj veren Albon'a sorulan en ilginç soru, akım patronu olsaydı ve finansal herhangi bir endişesi bulunmasaydı nasıl bir pilot kadrosu oluşturacağına yönelikti.
Bu soru için yakın arkadaşları arasından seçim yapmak zorunda kalan Albon'un seçimleri ise Max Verstappen ve Lando Norris.
Albon, "Eğer maaş değerlendirmesi yapmak zorunda değilsem, kesinlikle Max'ı seçerdim. İnanılmaz derecede yetenekli ve her şeyini ortaya koyuyor."
"Sonrasında geleceği düşünmek için bir diğer genç sürücüde karar kılardım. Takım dinamiklerinden ötürü seçimim Lando olurdu, Max ile iyi anlaşabilirler."
"Eğer George'u [Russell] seçersem, o takımdan ateş fışkırabilir." dedi.
Alex Albon, Williams FW44
Fotoğraf: Williams
Tayland asıllı pilota sorulan bir sonraki soru ise genç pilotlar arasındaki farklılıklardı ve bu kez soruya Ferrari pilotu Charles Leclerc de dahildi.
Albon, "Hepsi aynı seviyede sürücüler, onları ayıran şey, yaşadıkları farklı deneyimler."
"En çok yarışa çıkan isim Max, en iyi takımlarla ön grup mücadelesi vermeye alıştı. Charles da bu sene ön gruba terfi etti."
"Sonrasında George var, an itibariyle Lewis [Hamilton] ile mücadele etmekte -ki bu etkileyici. Son olarak da güçlü bir performans ortaya koyan Lando var." dedi.
Gençlik yıllarında bu isimlerle aynı seviyede yarışan Albon, şu anda Williams'ta sıkışmış hissettiği sorusuna, "Bunu kabul etmem gerek. Herkes bir aşamada kendini kanıtlama şansı yakalıyor, benimki kariyerimin henüz ilk senesinde geldi."
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