Albon hastaneden taburcu edildi
Williams sürücüsü Alex Albon hastaneden taburcu edildi ve evine döndü.
Alex Albon, cumartesi sabahı yaşadığı apandisit krizi sonrası İtalya Grand Prix'sinden çekilmek zorunda kalmıştı.
Taylandlı yıldız, İtalya'daki San Gerardo Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada ameliyat edildi. Normalde pazar günü taburcu olması bekleniyordu ancak ameliyatın ardından anestezinin etkilerinden kaynaklanan beklenmedik komplikasyonlar ortaya çıktı.
Bunun üzerine solunum güçlüğü çeken Albon, entübe edildi ve yoğun bakıma alındı. Neyse ki durumu iyiye gitti ve pazar günü kendi başına nefes almaya başladı.
O günden bu yana daha da iyileşen Albon, salı günü itibariyle hastaneden taburcu edildi ve ameliyat sonrası iyileşme sürecine devamı Monako'daki evine götürüldü.
Williams, Albon'un 2 Ekim'de Singapur'da yapılacak olan bir sonraki yarışa katılmasını bekliyor.
Alex Albon, Williams FW44
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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