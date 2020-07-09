Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
09 Tem
-
12 Tem
FP1:
14 Saat
:
50 Dakika
:
39 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
140 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Albon, Hamilton'la mücadele etse yine aynısını yapacak

paylaşım
yorumlar
Albon, Hamilton'la mücadele etse yine aynısını yapacak
Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Çeviren: Abdullah Çelik
9 Tem 2020 17:57

Alexander Albon, Avusturya'daki kazanın ardından Lewis Hamilton'la konuşmadıklarını ancak benzer bir pozisyon olsa yine aynısını yapacağını söyledi.

Avusturya'daki yarışın son bölümünde yeni yumuşak lastiklerle avantajlı durumda olan Albon, Hamilton'a ikincilik için atak yaptığında temas yaşadı ve spin atarak geriledi. Olayı inceleyen hakemler Hamilton'a 5 sn cezası verdiler.

Son 3 yarışta ikinci kez Hamilton'la temas yaşayan Albon, Avusturya'da yaşananları izlediğini ve temas edenin kendisinin olmadığını söyledi.

Albon, "Yarıştan sonra konuşmadık ve dürüst olmam gerekirse söyleyecek pek bir şey yok. Lewis'in temas etmek istemediğine eminim ancak gerçekten diyecek pek bir şey yok. Artık doğrudan ikinci yarışa odaklandım." dedi.

Albon, kazayı incelemesinin ardından pist üstünde geçiş yapmasına yeterli olacak kadar boşluğa sahip olduğunu söyledi.

Albon, "O virajın şekli gereği, viraj çıkışının göründüğü gibi olmadığını söyleyebilirim."

"Belli kamera açılarından insanlar solda bir araçlık daha yer olduğunu söylüyorlar ancak orada viraj çıkışı yok. O noktadan piste dönmüyorsunuz. 4. viraj çok uzun olduğu için o virajdan çok daha sonra çıkıyorsunuz."

"Bu yüzden, ancak pist sınırlarına çıkıp tekrar piste dönseydim, o zaman solumda daha fazla boşluk yaratabilirdim."

"Aynı pozisyon olsa yine aynısını yaparım. Bana göre bu yapılmalı. Onlar lastik dezavantajına sahipken, çok uzun süre bekleyemezsiniz. Onların performans avantajına sahip olduğunu biliyorduk. Onların lastiklerini tekrar ısıtması çok az zaman alacaktı. Bu yüzden bir pişmanlığım yok." dedi.

Albon son olarak kendisinin yarışı mahvolsa da Hamilton'a verilen cezanın uygun olduğunu kabul ediyor.

Albon, "İlk başta sinirleriniz bozuluyor çünkü kaybeden siz oluyorsunuz ancak olay adil bir şekilde yargılandı. Kaza ya da sonucu nasıl olursa olsun, benzer kazalara hep aynı ceza veriliyor." dedi.

Alakalı video

Sonraki haber
COVID-19 protokollerine uymayan Mercedes ve Ferrari, FIA tarafından uyarıldı

Önceki haber

COVID-19 protokollerine uymayan Mercedes ve Ferrari, FIA tarafından uyarıldı

Çok Okunanlar Bugün

Mateschitz, Marko'ya "Vettel'i geri getirin" talimatı verdi!
Formula 1 / Formula 1

Mateschitz, Marko'ya "Vettel'i geri getirin" talimatı verdi!

Vettel: "Aynı pistte ikinci yarış, güncellemeler açısından önemli olacak"
Formula 1 / Formula 1
1s

Vettel: "Aynı pistte ikinci yarış, güncellemeler açısından önemli olacak"

İlk bakış: Ferrari'nin yeni ön kanadı
Formula 1 / Formula 1
2s

İlk bakış: Ferrari'nin yeni ön kanadı

Verstappen: "Red Bull'un Albon yerine Vettel'i alması için hiçbir sebep yok"
Formula 1 / Formula 1
1s

Verstappen: "Red Bull'un Albon yerine Vettel'i alması için hiçbir sebep yok"

Verstappen: "Mercedes, Red Bull'a kıyasla daha büyük adımlar attı"
Formula 1 / Formula 1
1s

Verstappen: "Mercedes, Red Bull'a kıyasla daha büyük adımlar attı"

Vettel, Red Bull'dan teklif alması halinde dönmeyi kabul edecek!
Formula 1 / Formula 1
2s

Vettel, Red Bull'dan teklif alması halinde dönmeyi kabul edecek!

COVID-19 protokollerine uymayan Mercedes ve Ferrari, FIA tarafından uyarıldı
Formula 1 / Formula 1
34dk

COVID-19 protokollerine uymayan Mercedes ve Ferrari, FIA tarafından uyarıldı

Albon, Hamilton'la mücadele etse yine aynısını yapacak
Formula 1 / Formula 1
11dk

Albon, Hamilton'la mücadele etse yine aynısını yapacak

Son Haberler

Albon, Hamilton'la mücadele etse yine aynısını yapacak
Formula 1 / Formula 1
11dk

Albon, Hamilton'la mücadele etse yine aynısını yapacak

COVID-19 protokollerine uymayan Mercedes ve Ferrari, FIA tarafından uyarıldı
Formula 1 / Formula 1
34dk

COVID-19 protokollerine uymayan Mercedes ve Ferrari, FIA tarafından uyarıldı

Verstappen: "Mercedes, Red Bull'a kıyasla daha büyük adımlar attı"
Formula 1 / Formula 1
1s

Verstappen: "Mercedes, Red Bull'a kıyasla daha büyük adımlar attı"

Vettel: "Aynı pistte ikinci yarış, güncellemeler açısından önemli olacak"
Formula 1 / Formula 1
1s

Vettel: "Aynı pistte ikinci yarış, güncellemeler açısından önemli olacak"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Alexander Albon
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Haydn Cobb

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mateschitz, Marko'ya "Vettel'i geri getirin" talimatı verdi!

2
Formula 1

Vettel: "Aynı pistte ikinci yarış, güncellemeler açısından önemli olacak"

1s
3
Formula 1

İlk bakış: Ferrari'nin yeni ön kanadı

2s
4
Formula 1

Verstappen: "Red Bull'un Albon yerine Vettel'i alması için hiçbir sebep yok"

1s
5
Formula 1

Verstappen: "Mercedes, Red Bull'a kıyasla daha büyük adımlar attı"

1s

Son Videolar

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler 06:18
Formula 1
2s

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar 03:12
Formula 1

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640 02:36
Formula 1

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler 05:49
Formula 1

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları

Son Haberler

Albon, Hamilton'la mücadele etse yine aynısını yapacak
F1

Albon, Hamilton'la mücadele etse yine aynısını yapacak

COVID-19 protokollerine uymayan Mercedes ve Ferrari, FIA tarafından uyarıldı
F1

COVID-19 protokollerine uymayan Mercedes ve Ferrari, FIA tarafından uyarıldı

Verstappen: "Mercedes, Red Bull'a kıyasla daha büyük adımlar attı"
F1

Verstappen: "Mercedes, Red Bull'a kıyasla daha büyük adımlar attı"

Vettel: "Aynı pistte ikinci yarış, güncellemeler açısından önemli olacak"
F1

Vettel: "Aynı pistte ikinci yarış, güncellemeler açısından önemli olacak"

Verstappen: "Red Bull'un Albon yerine Vettel'i alması için hiçbir sebep yok"
F1

Verstappen: "Red Bull'un Albon yerine Vettel'i alması için hiçbir sebep yok"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.