Albon, Hamilton'la mücadele etse yine aynısını yapacak

Avusturya'daki yarışın son bölümünde yeni yumuşak lastiklerle avantajlı durumda olan Albon, Hamilton'a ikincilik için atak yaptığında temas yaşadı ve spin atarak geriledi. Olayı inceleyen hakemler Hamilton'a 5 sn cezası verdiler.

Son 3 yarışta ikinci kez Hamilton'la temas yaşayan Albon, Avusturya'da yaşananları izlediğini ve temas edenin kendisinin olmadığını söyledi.

Albon, "Yarıştan sonra konuşmadık ve dürüst olmam gerekirse söyleyecek pek bir şey yok. Lewis'in temas etmek istemediğine eminim ancak gerçekten diyecek pek bir şey yok. Artık doğrudan ikinci yarışa odaklandım." dedi.

Albon, kazayı incelemesinin ardından pist üstünde geçiş yapmasına yeterli olacak kadar boşluğa sahip olduğunu söyledi.

Albon, "O virajın şekli gereği, viraj çıkışının göründüğü gibi olmadığını söyleyebilirim."

"Belli kamera açılarından insanlar solda bir araçlık daha yer olduğunu söylüyorlar ancak orada viraj çıkışı yok. O noktadan piste dönmüyorsunuz. 4. viraj çok uzun olduğu için o virajdan çok daha sonra çıkıyorsunuz."

"Bu yüzden, ancak pist sınırlarına çıkıp tekrar piste dönseydim, o zaman solumda daha fazla boşluk yaratabilirdim."

"Aynı pozisyon olsa yine aynısını yaparım. Bana göre bu yapılmalı. Onlar lastik dezavantajına sahipken, çok uzun süre bekleyemezsiniz. Onların performans avantajına sahip olduğunu biliyorduk. Onların lastiklerini tekrar ısıtması çok az zaman alacaktı. Bu yüzden bir pişmanlığım yok." dedi.

Albon son olarak kendisinin yarışı mahvolsa da Hamilton'a verilen cezanın uygun olduğunu kabul ediyor.

Albon, "İlk başta sinirleriniz bozuluyor çünkü kaybeden siz oluyorsunuz ancak olay adil bir şekilde yargılandı. Kaza ya da sonucu nasıl olursa olsun, benzer kazalara hep aynı ceza veriliyor." dedi.

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