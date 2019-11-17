Albon: "Hamilton'a kızgın değilim"

Albon, çaylak sezonunda ilk podyumunu almaya doğru giderken sondan ikinci turda Hamilton ile temas yaşadı ve bunun sonucunda yarışı 14. sırada tamamlayabildi.

Taylandlı sürücü buna rağmen İngiliz sürücüye karşı kızgın olmadığını söyledi.

Albon, “Lewis ile aramda sorun yok. Elbette böyle sonuçlanmasını o da istemedi. Ona kızgın değilim.”

“Elbette podyumu istedim ve bugün bunu hak ettiğimi düşündüm, ancak olan oldu. Biraz üzgünüm. Ancak yarışlar böyledir. Abu Dhabi’ye odaklanacağız.”

“Beni geçebilecek hızı var gibiydi. Sanırım Max’e yaklaşabilmek için beni hemen geçmek istedi, ki bunu anlıyorum. Ancak sonu iyi bitmedi.”

“9. virajda onu aynalarımda gördüm, ancak geçiş yapacak kadar yakın olmadığını düşündüm, bu yüzden de savunma yapmadım. Viraja biraz hızlı girdim, biraz içeri hamle yaptığını gördüm ancak tamamen saldıracağını düşünmedim.”

“Benim açıma göre tamamen kör noktadaydı, bu yüzden boşluk bıraktım ancak tam olarak nerede olduğunu bilmiyordum ve virajı dönmem gerekiyordu ve döndüğümde orada olmamasını umdum. Ancak evet, temas yaşadık.”

“Güvenlik aracından sonra Sebastian’ı geçişim güzeldi. Yarıştaki olumlu şeylerden biriydi. Aynı anda Max de Seb’i geçti, bundan keyif aldım. Düzlüklerde güçlü gözüktük, oldukça iyiydi.”

“Podyumda olmam gerektiğini düşündüm, ancak sonraki yarışa bakacağız.” şeklinde konuştu.