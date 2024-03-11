Albon: "Haas'ın temposu şaşırtıcı, bu yıla istediğimiz gibi başlayamadık"
Williams pilotu Alex Albon, 2024 sezonuna pek de istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.
Alex Albon, Williams FW46
Zak Mauger / Motorsport Images
Alex Albon, sezonun ilk iki yarışında puanlara yaklaşmasına rağmen ilk ona girmeyi henüz başaramadı.
11. olduğu yarışın ardından hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorusuna Albon, "Hayal kırıklığına uğramadım, hayır. Bence Haas harika bir iş çıkardı, harika bir stratejileri vardı, çok akıllıca davrandılar. Bundan şikayet edemem."
"Geçen yılki düzlük hızımız yok. Bu yüzden atak yapmak bizim için gerçekten zor. Buna çok şaşırdım çünkü tüm geçişlerimi virajlarda yapmak zorunda kaldım, ki bu benim için normal değil!"
"İlginçti. DRS treni nedeniyle atak yapmak imkansızdı. DRS olmayan bir araca atak yapabildiğimde ise her şey yolundaydı."
"Sinir bozucuydu çünkü diğerlerinden daha iyi bir yarış temposuna sahiptik. Hızımız kötü değildi. Ne yazık ki Haas akıllı bir strateji uyguladı." dedi.
Magnussen'le olan olayla ilgili Albon, "Böyle şeyler oluyor. O virajın şeklini sevmiyorum."
"Sanırım Yuki ile yan yanayken onu o virajda geçtim. Virajın sonundaki çıkıntı nedeniyle fark ettiğinizden daha fazla boşluk bırakmanız gerekiyor."
"Orayı biraz daha düzleyebilirler. Sonuç olarak Kevin'la ilgili sorunumum yok, böyle şeyler olabiliyor." dedi.
Alex Albon, Williams Racing
Fotoğraf: Shameem Fahath
Williams böylelikle ilk iki yarıştan eli boş dönmüş oldu.
Taylandlı sürücü, "Geçen yıla göre daha iyi bir aracımız var ama herkes için aynı şey geçerli."
"Genel olarak Haas'ın biraz daha sürpriz olduğunu söyleyebilirim, daha rekabetçiler. Nerede zorlandığımızı biliyoruz. Bulmamız gereken tur zamanları olduğunu biliyoruz ve bunları nerede kaybettiğimizi biliyoruz."
"Umarım önümüzdeki altı ila yedi yarış içinde bu performansı bulmaya ve rakiplerimizi geride bırakmaya başlayabiliriz."
"Araçta kazanabileceğimiz çok fazla zaman var, ki şu anda buna erişemiyoruz. Bu biraz üzüntü verici çünkü en azından bugün puan kazanma şansımız vardı."
"Önümüzdeki birkaç yarışta durumun nasıl olacağını göreceğiz, umarım daha hızlı olabiliriz."
"Şimdiye kadar sezona pek de istediğimiz gibi başlamadık. Sanırım bundan biraz daha fazlasını istiyorduk ama bu daha başlangıç ve tekrar mücadeleye dönebiliriz." dedi.
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