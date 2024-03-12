Albon: "Haas'ın Suudi Arabistan stratejisini diğer takımlar da uygulayacaktır"

Magnussen, Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Albon ile teması sonrasında 10 saniye ceza aldı.

Danimarkalı pilot yarışın ilerleyen turlarında pist dışına çıkarak Yuki Tsunoda'yı geçti, bu da Magnussen'e bir 10 saniye ceza daha kazandırdı.

Magnussen ve Haas'ın amacı, Albon'un da aralarında bulunduğu takip eden grubu yavaşlatarak öndeki Nico Hulkenberg için bir pit stop aralığı yaratmaktı.

Sonucunda bu strateji işe yaradı ve Hulkenberg 10. olarak puan kazandı.

Albon, Magnussen'in Tsunoda'yı pist dışı geçişinin diğer pilotları da buna teşvik edebileceği konusunda endişelendi.

Motorsport.com tarafından Magnussen'e verilen ilk ceza sorulduğunda Albon, "Bence bu adil bir karardı. Bazen böyle şeyler olabiliyor."

"Burası yanıltıcı bir viraj, fark ettiğinizden daha fazla boşluk bırakmak zorundasınız. Bu olaydan dolayı Magnussen ile aramızda bir kırgınlık yok."

"Ancak Magnussen'in Yuki ile olayı biraz ekstraydı. Yani, 10 saniyelik bir ceza için takım arkadaşınıza puan garantisi veriyorsunuz."

"Bunu neden tüm pilotlar yapmasın ki? 5 veya 10 saniyelik cezanın doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Bence pozisyonu geri vermeli ve öylece bırakmalısınız."

"Bu hafta sonu bunu gördünüz, bence diğer takımlar da bunu yapabilir; garanti puan için bir pilotu feda edebilirler."

"Belki üst sıralardaki takımlar bunu yapmaz ama puan alması gereken orta sıralardaki takımlar bunu eminim ki yapacaktır." yanıtını verdi.