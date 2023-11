Albon: "Haas'ı geçmek istedim çünkü trafiğe sebep olacaklarını biliyordum"

Gridde 15. sırada yer alan Albon yine iyi bir başlangıç yaptı ve ilk viraja yaklaşırken Haas pilotlarını dışarıdan geçmeye çalıştı.

Kevin Magnussen virajda daha iyi bir çizgi yakalamak için sağa doğru hareket etti ve Nico Hulkenberg'e temas etti, o da Albon'a çarptı.

Williams'ın sol arka tarafına çarpan Albon önce Magnussen'e sonra bariyerlere çarptı. FW45'i kazada parçalandı ve Albon'un yarışı daha başlamadan sona erdi.

Albon, potansiyel bir puan kazanma sonucunu kaçırdığı için büyük hayal kırıklığına uğradığını söylüyor.

Ancak, bunun gerçekleşmesi için Haas takım arkadaşlarını geçmenin bir yolunu bulması gerektiğini, çünkü bu yıl griddeki trafiğin sebebi haline geldiklerini ve sıralama performanslarını yarışlarda tekrarlayamadıklarını söylüyor.

Albon medyaya verdiği demeçte, "Aslında büyük bir darbe oldu."

"Kafa kafaya çarpışmayı hiç sevmezsiniz çünkü o sarsıntı hiç hoş değildir."

"Ben iyiyim. Ama bu kadar iyi bir starttan sonra hayal kırıklığına uğradım."

"O iki Haas'ın önüne geçmek istedim çünkü trafik yaratacaklarını biliyordum. Yarışın başlarında onları geçebilseydim, puan almak için gerçekten iyi bir şansımız olabilirdi."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

