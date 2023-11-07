Albon: "Haas'ı geçmek istedim çünkü trafiğe sebep olacaklarını biliyordum"
Alex Albon, Brezilya Grand Prix'sinin açılış turunda Haas takım arkadaşlarını bir an önce geçmek istediğini çünkü sonrasında trafiğe sebep olacaklarını düşündüğünü söyledi.
Gridde 15. sırada yer alan Albon yine iyi bir başlangıç yaptı ve ilk viraja yaklaşırken Haas pilotlarını dışarıdan geçmeye çalıştı.
Kevin Magnussen virajda daha iyi bir çizgi yakalamak için sağa doğru hareket etti ve Nico Hulkenberg'e temas etti, o da Albon'a çarptı.
Williams'ın sol arka tarafına çarpan Albon önce Magnussen'e sonra bariyerlere çarptı. FW45'i kazada parçalandı ve Albon'un yarışı daha başlamadan sona erdi.
Albon, potansiyel bir puan kazanma sonucunu kaçırdığı için büyük hayal kırıklığına uğradığını söylüyor.
Ancak, bunun gerçekleşmesi için Haas takım arkadaşlarını geçmenin bir yolunu bulması gerektiğini, çünkü bu yıl griddeki trafiğin sebebi haline geldiklerini ve sıralama performanslarını yarışlarda tekrarlayamadıklarını söylüyor.
Albon medyaya verdiği demeçte, "Aslında büyük bir darbe oldu."
"Kafa kafaya çarpışmayı hiç sevmezsiniz çünkü o sarsıntı hiç hoş değildir."
"Ben iyiyim. Ama bu kadar iyi bir starttan sonra hayal kırıklığına uğradım."
"O iki Haas'ın önüne geçmek istedim çünkü trafik yaratacaklarını biliyordum. Yarışın başlarında onları geçebilseydim, puan almak için gerçekten iyi bir şansımız olabilirdi."
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
FIA medical delegates assist Alex Albon, Williams FW45, after a crash at the start with Kevin Magnussen, Haas VF-23
"Sadece 100 metre vardı ama o 100 metrede her şey doğru yöne gidiyor gibi görünüyordu."
Kaza, hakemler tarafından bir yarış kazası olarak değerlendirildi, ancak Albon bunu önlemek için yapabileceği hiçbir şey olmadığını düşünüyor.
"Bazen Meksika'da olduğu gibi lehinize, bazen de burada olduğu gibi aleyhinize işliyor. Gerçekten sinir bozucu."
"Daha farklı bir şey yapamazdım."
"Talihsiz bir durum çünkü bir Ferrari'nin yarış dışı kalması, Daniel'in ve Piastri'nin bir tur geride kalması bizim için bir fırsattı."
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