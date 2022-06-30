Albon: "Güncellemelerle Red Bull konseptine geçiş yaptık"

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Albon'un aracına gelen büyük taban ve gövde güncellemeleri, Cuma antrenmanlarından itibaren kullanımda olacak.

Nicholas Latifi ise standart bir FW44 kullanıyor olacak, böylece Grove merkezli takım iki araç arasında kıyas yapma fırsatı yakalayacak.

Motorsport.com'a konuşan Albon, "Bizim için ilginç bir hafta sonu, bir süredir bu denli büyük bir güncelleme getirmemiştik. Araç, dışarıdan fark edilebilecek kadar farklı görünecek."

"Önceki pakete göre daha fazla performans elde etmeyi umuyoruz. Bunu zaman gösterecek, önce biraz sürüş yapmamız gerek. Mümkün olduğu kadar çabuk şekilde dengeyi bulmalı ve hafta sonunu istikrarlı sürüşlerle geçirmeye çalışmalıyız."

"Sanırım göreceğiniz şey, gridin geri kalanına daha benzer bir araç. Bence gördüğünüz gibi, herkes belirli bir konsepte doğru gidiyor. Bildiğimiz gibi sezona herkes farklı bir başlangıç yaptı ancak günün sonunda ya Ferrari konsepti, ya da Red Bull konsepti benimsendi."

"Bizimki daha çok Red Bull aracına benziyor, ama ciddi bir benzerlikten söz edemem. Sadece konsept anlamında bu yoldan ilerliyoruz. İlk antrenman seansında göreceksiniz."

"Halen yapılacak çok iş var. Demek istediğim, bu büyük bir güncelleme, araçta iki hafta önceki araca benzeyen bir yön veya o araçtaki parçalar oldukça az. Bu oldukça iyi."

Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Sosyal medyada yayılan birtakım söylentiler, yeni güncellemelerin ardından FW44'ün tur başına neredeyse bir saniye hızlanacağını iddia ediyordu.

Ancak Albon, revize edilen araç piste çıkmadan önce kimsenin sayılar hakkında bir yargıya varmasının mümkün olmadığı konusunda ısrarcıydı.

Albon, "Bu çok iyi bir güncelleme olurdu! Ne yapacağımızı söylemek zor, sanırım tur başına bir saniye kazanmayı başarırsak çok ama çok mutlu oluruz. Ancak işin doğrusu şu ki, piste çıkana kadar ancak konuşabiliriz."

"Cuma günü araçla nasıl başa çıkacağımızı, ayrıca ideal sürüş yüksekliği aralığını tutturmaya ve denge ayarları konusunda ne yapabileceğimizi anlamaya çalışacağız. Cuma gününü çok farklı bir araba ile tamamlayabiliriz, nitekim yeni araca alışmak zaman alacak, belki sonraki hafta sonlarına sarkacak."

"Araçta herhangi bir numara yok, bunu yapmak aptalca olurdu. Ancak elbette iyi bir adım atmayı hedefliyoruz." dedi.

Alex Albon, Williams FW44, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Son olarak yeni paketten tam olarak ne beklediği sorulduğunda Albon, "Açıkçası sezonun ikinci bölümünde orta gruba yaklaşmak ve düzenli puan mücadelesi vermek istiyoruz."

"Kağıt üstünde baktığımızda, bizim için iyi bir hafta sonu demek, puan barajının hemen altında 11. veya 12. olmamız demek. Gerçekçi konuşmak gerekirse yeterince hızlı değiliz, bunu biliyoruz. En hızlı dokuzuncu arabayla bile aramızda biraz fark var."

"Özellikle Aston Martin'in iyi bir gelişim göstermesi bizi daha da arkada bıraktı. Eğer o gruba geri dönebilirsek... Her hafta sonu farklı bir araç var ve bu araçlar orta gruptaki rakiplerini geçip son bölüme kalabiliyor."

"Puan savaşı verebilecek fırsatlara sahip olmak için, ki bu fırsatlara ihtiyacımız var, diğer takımların önünde olmamız gerekiyor."

"Ben gerçekçiyim, kendimize karşı gerçekçi olmalıyız. Ama açıkçası gelişme görmek istiyoruz. Her iki şekilde de olabilir. Aston Martin örneğini gördünüz, paketlerini optimize etmeleri oldukça zaman aldı. Bu yıl bir öğrenme yılı, bizim için de farklı olmasını beklemiyorum." dedi.