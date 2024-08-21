Albon: "Güncellemeleri test etmek için sabırsızlanıyorum"
Alex Albon, Hollanda GP'si ile piste dönmeye hazır olduğunu söyledi.
Alex Albon, Williams Racing
Fotoğraf: Williams
Williams pilotu Alex Albon, yaz arasının ardından Zandvoort Grand Prix'si ile pistlere geri dönmeye hazır olduğunu ve takımın bu hafta sonu getireceği güncellemeleri denemek için sabırsızlandığını söyledi.
"Yaz arasının ardından kendimi dinlenmiş hissediyorum ve geri dönmeye hazırım. Zandvoort her zaman geri dönmek için güzel bir yarış çünkü taraftarlar hafta sonuna harika bir enerji katıyor."
Alexander Albon, Williams FW46
Fotoğraf: Erik Junius
"Pist açısından Zandvoort her zaman zorlu olmuştur. Teknik bir pist olması, birkaç eğimli viraj ve lastik aşınması ile dikkat çekiyor. Ancak geçen yıl burada iyi bir performansla yılın en iyi sıralama turlarından birini geçirmiştik."
"Ayrıca bu hafta sonu araca güncelleme getireceğiz. Güncelleme ile birlikte FW46'nın nasıl performans gösterdiğini görmek için sabırsızlanıyorum."
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