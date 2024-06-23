Albon, güç ünitesi değişikliklerinin ardından İspanya GP'ye pit yolundan başlayacak

Albon, 2024 sezonu için kendisine ayrılan tahsisatın dışında yeni bir batarya ve kontrol elektroniği aldıktan sonra İspanya Grand Prix'sine pit yolundan başlayacak.

Williams sürücüsü, Grove takımı için zor geçen bir seansta 19. sırada yer aldı ve Logan Sargeant sıralamalarda en yavaş zamanı kaydetmesiyle takım arka sırayı kilitledi.

Albon sıralamalardan sonra yarış için yeni bir enerji deposu ve kontrol elektroniği ile donatıldı, her birinden üçüncü seti; sürücülerin ceza almadan sezon boyunca her birinden yalnızca iki tane kullanmasına izin veriliyor.

FIA komiserlerinin raporu şöyleydi: "PU elemanları FIA teknik delegesinin onayı olmadan değiştirilmiştir, bu durum 2024 Formula 1 Sportif Yönetmeliği Madde 40.3'e uygun değildir."

"Bu nedenle 23 numaralı aracın 2024 Formula 1 Sportif Yönetmeliği Madde 40.9 uyarınca yarışa pit yolundan başlaması gerekmektedir."

Alex Albon, Williams FW46 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Albon orta sıralardaki yakın marjlar için "Bu durum orta sıraların ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor; aracım iyiydi, dengem iyiydi."

"Lastik açısından en uygun konumda olduğumuzu düşünmüyorum. Lastikleri biraz az ısıtmışız gibi hissettim, bu yüzden 1. ve 2. virajlarda biraz denge sorunu yaşadım. Ondan sonra turdan memnun kaldım. Ama şimdi durum bu. Orası çok yakın."

"Geçen yıldan bu yıla baktığımda çok büyük bir adım attığımızı görüyorum. Sürmek gerçekten çok daha iyi hissettiriyor ama belli ki hâlâ biraz ağırlık taşıyoruz." dedi.

Amerikalı sürücünün sıralama turlarında 10. virajda Lance Stroll'ü engellediği için üç sıra gerilemesine rağmen bu durum Sargeant'ı bir sıra yukarı çıkaracak.