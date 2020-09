Albon gözünü podyuma dikti

Red Bull pilotu Alex Albon, Mugello'da nispeten iyi bir sıralama turları geçirdi ve seansı beşinci sırada bitirdi.

Taylandlı sürücü, "Son bölümde daha iyi bir tur atabilirdim, çünkü her zaman önceki denemenizden veya önceki seanstan daha fazlasının başarılabileceğinizi düşünüyorsunuz. Sıralama turlarındaki ilk turumun fena olmadığını söyleyebilirim, ancak daha iyi bir tur atılabilirdi. Her şeye rağmen dördüncülükten memnunum. Bu yüzden her şey doğru yönde ilerliyor."

"Podyuma çıkmak harika olur. Elbette işlerin nasıl gittiğini göreceğiz, ancak bu pistteki ilk virajdan önce uzun bir düzlük var. Ayrıca geçiş yapmak da kolay değil."

"Bu hafta sonu lastiklerle ilgili durum fena değil. Sadece birinin hata yapmasını bekliyorsunuz. Buranın farkı, önde giden aracın kirli havasından kaçınmanıza ve onu yakından takip etmenize izin veren bir hat seçebilmeniz. Umarım bu, geçiş konusunda yardımcı olur."

Red Bull'un yarış temposu sorulduğunda Albon, "Bu konuda istikrarımız yok, bazen hızın iyi olduğunu hissediyorum, bazen zorluklar çıkıyor. Lastik aşınmasının yüksek olduğu Silverstone'da her şey yolundaydı ve umarım burada benzer bir tablo olur. Ancak yarınki yarış başlayana kadar tüm gerçeği öğrenemeyeceğiz çünkü takımlar bu pistte geçmiş yıllardan herhangi bir veriye sahip değiller. Bu nedenle, bizi neyin beklediğine dair kimsenin net bir fikri yok."

"Muhtemelen belirli durumlara, anlık tepki vermemiz gerekiyor. Trafikte kalmamak için olabildiğince mantıklı davranmaya çalışmalı ve tüm puanları hesaba katmalıyız." dedi.