Albon: "Geliştik ancak halen en yavaş araca sahibiz"
Williams pilotu Alex Albon, FW45'in iyi bir adım olduğunu kabul etse dahi halen son sırada olduklarını düşünüyor.
Geçen yıl üreticiler şampiyonasını bir kez daha sonuncu tamamlayan Williams, bu sezon yeni konseptiyle bir adım atabilmeyi umuyor.
Takım testlerde kötü bir performans sergilemedi ve herhangi bir sorun yaşamadan uzun sürüşlere devam edebildi, ancak Albon'a göre takım halen en yavaş araca sahip.
Perşembe günü konuşan Albon, "Muhtemelen iyimser olmaktan ziyade biraz daha kötümserim, bu yüzden ilk aşamada en hızlı 10. takım olduğumuzu düşünüyorum."
"Gerçekçi olmak lazım, kesinlikle geçen yıla göre daha iyi bir araca sahibiz, ancak hız açısından herkes daha iyi, yani her şey göreceli."
"Karşımıza puan fırsatı çıkmasını ummak zorundayız, bu kolay olmayacak ve bunun gerçekleşmesi için kesinlikle bir şeyler olması gerekiyor."
"Testlere baktığımda aracın dayanıklı olduğunu görüyorum, dolayısıyla ilk yarışta başkaları dayanıklılık sorunu yaşarsa bundan faydalanmayı umuyoruz."
"Ancak saf hız açısından, büyük adımlar atan pek çok takım var. Doğrudan rakiplerimiz olan AlphaTauri ve McLaren'e kıyasla hala biraz geride olduğumuzu düşünüyorum." dedi.
Williams, takım patronu Jost Capito ve güvenilir teknik direktör FX Demaison'un ayrılığının ardından ciddi değişimlerden geçti.
Capito'nun yerini eski Mercedes strateji şefi James Vowles aldı, ancak kendisi yeni bir teknik direktör belirlemek ve yeni bir teknik yapılanma oluşturmak gibi konuların zaman alacağını düşünüyor.
Albon, "Açıkçası hala bir teknik direktörümüz yok, ancak sürüş açısından sınırlı hissettiğimiz alanlarda ilerleme görmemiz gerekiyor."
"Bir ilerleme görebiliriz, doğru yönde ilerliyoruz. Şimdiden bir adım attık ama daha fazlasını görmemiz gerekiyor." dedi.
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