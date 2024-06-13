Albon: "Gelecek yıl ağırlık sorunu yaşamayacağız"
Alex Albon, Williams'ın 2024'e kötü başlangıcının ardından birtakım büyük değişikliklerin yolda olduğunu söyledi.
Takım patronu James Vowles görevdeki ilk kışında araç yapım ve tasarım süreçlerinde yapılan değişikliklerle takımda geniş çaplı bir yenilenmeye gitti.
Ancak FW46 aracı sadece iki şasinin mevcut olduğu, gridin en arkasındaki beş takımın arasına sıkışıp kaldı. Logan Sargeant, Albon'un bir antrenmanda aracına hasar vermesinin ardından Avusturalya'da yarışamadı ve onun aracını Albon sürdü.
Albon, aracın dar bir çalışma aralığında nasıl geliştiğini açıkladı.
"Medya sürekli bana 'Bu yılın aracında farklı olan ne var' diye soruyordu ve ben de 'Performans olarak daha iyi' diyordum."
"Ancak hâlâ geliştirmemiz gereken şeyler var."
"Bunu inkar etmek mümkün değil ama medyanın sorularına cevap vermek çok zordu."
Monako'da dokuzuncu olarak Williams'a sezonun ilk puanlarını kazandıran Tayland asıllı İngiliz, takımın artık sıkıntılarından kurtulduğuna ve 2025'e doğru daha dengeli bir şekilde ilerleyeceğine inanıyor.
Albon, "Büyük değişiklikler geliyor ama kimse bunu görmüyor."
"Fabrikada da birtakım değişikliklere gittik ve sonuç olarak işler gecikti."
"Şimdi bunu atlattık ve gelecek yıl optimize olacağımızı düşünüyorum, ancak hâlâ daha fazlasını yapabiliriz. Gelecek yıl ağırlık açısından sorun yaşayacağımızı da düşünmüyorum."
"Ağırlık açısından diğer herkesle aynı seviyede başlayacağız." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Jordan: "Sainz'ın Williams'a geçişi gerçekleşmeyecek"
Hamilton, gelecek sezon için Ferrari'den siyah araba isteyeceği iddialarına yanıt verdi
FIA süper lisans yaşını düşürerek Antonelli'ye F1 fırsatı tanıdı
Red Bull, Tsunoda’yı henüz ciddiye almasa da RB onu önemsiyor
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar