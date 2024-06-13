Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Kanada GP

Albon: "Gelecek yıl ağırlık sorunu yaşamayacağız"

Alex Albon, Williams'ın 2024'e kötü başlangıcının ardından birtakım büyük değişikliklerin yolda olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Alex Albon, Williams Racing

Takım patronu James  Vowles görevdeki ilk kışında araç yapım ve tasarım süreçlerinde yapılan değişikliklerle takımda geniş çaplı bir yenilenmeye gitti.

Ancak FW46 aracı sadece iki şasinin mevcut olduğu, gridin en arkasındaki beş takımın arasına sıkışıp kaldı. Logan Sargeant, Albon'un bir antrenmanda aracına hasar vermesinin ardından Avusturalya'da yarışamadı ve onun aracını Albon sürdü.

Albon, aracın dar bir çalışma aralığında nasıl geliştiğini açıkladı.

"Medya sürekli bana 'Bu yılın aracında farklı olan ne var' diye soruyordu ve ben de 'Performans olarak daha iyi' diyordum."

"Ancak hâlâ geliştirmemiz gereken şeyler var."

"Bunu inkar etmek mümkün değil ama medyanın sorularına cevap vermek çok zordu."

Monako'da dokuzuncu olarak Williams'a sezonun ilk puanlarını kazandıran Tayland asıllı İngiliz, takımın artık sıkıntılarından kurtulduğuna ve 2025'e doğru daha dengeli bir şekilde ilerleyeceğine inanıyor.

Albon, "Büyük değişiklikler geliyor ama kimse bunu görmüyor."

"Fabrikada da birtakım değişikliklere gittik ve sonuç olarak işler gecikti."

"Şimdi bunu atlattık ve gelecek yıl optimize olacağımızı düşünüyorum, ancak hâlâ daha fazlasını yapabiliriz. Gelecek yıl ağırlık açısından sorun yaşayacağımızı da düşünmüyorum."

"Ağırlık açısından diğer herkesle aynı seviyede başlayacağız." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Wolff: "Yapbozun eksik parçasını bulduk ve yerine koyduk"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
WSBK Misano 1. antrenman: Toprak zirvede, Bautista 6. sırada

WSBK Misano 1. antrenman: Toprak zirvede, Bautista 6. sırada

World Superbike
Misano
WSBK Misano 1. antrenman: Toprak zirvede, Bautista 6. sırada
Alpine: "Ocon ve Gasly aynı statüdeler"

Alpine: "Ocon ve Gasly aynı statüdeler"

Formula 1
Kanada GP
Alpine: "Ocon ve Gasly aynı statüdeler"
Marko'ya göre griddeki en iyi pilot kadrosu Red Bull'da değil

Marko'ya göre griddeki en iyi pilot kadrosu Red Bull'da değil

Formula 1
Kanada GP
Marko'ya göre griddeki en iyi pilot kadrosu Red Bull'da değil

Son Haberler

Jordan: "Sainz'ın Williams'a geçişi gerçekleşmeyecek"

Jordan: "Sainz'ın Williams'a geçişi gerçekleşmeyecek"

F1 Formula 1
Jordan: "Sainz'ın Williams'a geçişi gerçekleşmeyecek"
Hamilton, gelecek sezon için Ferrari'den siyah araba isteyeceği iddialarına yanıt verdi

Hamilton, gelecek sezon için Ferrari'den siyah araba isteyeceği iddialarına yanıt verdi

F1 Formula 1
Hamilton, gelecek sezon için Ferrari'den siyah araba isteyeceği iddialarına yanıt verdi
FIA süper lisans yaşını düşürerek Antonelli'ye F1 fırsatı tanıdı

FIA süper lisans yaşını düşürerek Antonelli'ye F1 fırsatı tanıdı

F1 Formula 1
FIA süper lisans yaşını düşürerek Antonelli'ye F1 fırsatı tanıdı
Red Bull, Tsunoda’yı henüz ciddiye almasa da RB onu önemsiyor

Red Bull, Tsunoda’yı henüz ciddiye almasa da RB onu önemsiyor

F1 Formula 1
Red Bull, Tsunoda’yı henüz ciddiye almasa da RB onu önemsiyor

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye