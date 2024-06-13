Albon: "Gelecek yıl ağırlık sorunu yaşamayacağız"

Takım patronu James Vowles görevdeki ilk kışında araç yapım ve tasarım süreçlerinde yapılan değişikliklerle takımda geniş çaplı bir yenilenmeye gitti.

Ancak FW46 aracı sadece iki şasinin mevcut olduğu, gridin en arkasındaki beş takımın arasına sıkışıp kaldı. Logan Sargeant, Albon'un bir antrenmanda aracına hasar vermesinin ardından Avusturalya'da yarışamadı ve onun aracını Albon sürdü.

Albon, aracın dar bir çalışma aralığında nasıl geliştiğini açıkladı.

"Medya sürekli bana 'Bu yılın aracında farklı olan ne var' diye soruyordu ve ben de 'Performans olarak daha iyi' diyordum."

"Ancak hâlâ geliştirmemiz gereken şeyler var."

"Bunu inkar etmek mümkün değil ama medyanın sorularına cevap vermek çok zordu."

Monako'da dokuzuncu olarak Williams'a sezonun ilk puanlarını kazandıran Tayland asıllı İngiliz, takımın artık sıkıntılarından kurtulduğuna ve 2025'e doğru daha dengeli bir şekilde ilerleyeceğine inanıyor.

Albon, "Büyük değişiklikler geliyor ama kimse bunu görmüyor."

"Fabrikada da birtakım değişikliklere gittik ve sonuç olarak işler gecikti."

"Şimdi bunu atlattık ve gelecek yıl optimize olacağımızı düşünüyorum, ancak hâlâ daha fazlasını yapabiliriz. Gelecek yıl ağırlık açısından sorun yaşayacağımızı da düşünmüyorum."

"Ağırlık açısından diğer herkesle aynı seviyede başlayacağız." dedi.