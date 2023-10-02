Albon, gelecek için "tekliflere" açık

Formula 1 kariyerini Williams’ta sürdürme konusunda temkinli davranan Albon, griddeki seçeneklerini gözden geçiriyor.

2020 yılında Red Bull'dan gönderilen Albon, ertesi yılı yedek pilot olarak geçirmişti. Albon geçtiğimiz yıl Red Bull’dan uzaklaşarak Williams’a imza attı.

Geçtiğimiz yıl göstermiş olduğu performans ile Williams ile sözleşme uzatmıştı. Albon’un Williams ile gelecek yılın sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Williams’ın 2023 sezonundaki tüm puanlarını toplayan isim Albon oldu. Kanada ve İtalya’da aldığı yedincilikler, bu yıl aldığı en iyi yarış pozisyonları oldu ve bu performansıyla övgüler aldı. Çaylak Logan Sargeant ise, şu ana kadar Williams ile iyi bir performans sergileyemedi.

Eski Mercedes strateji şefi James Vowles, takımın başına geçmesinin ardından yeniden yapılanma sürecini sürdürüyor. Bu süreçte takım lideri pozisyonuna bürünen Albon, takım için kilit isimlerden birisi haline geldi. Williams şu an Albon’un aldığı puanlar ile Takımlar Şampiyonası'nda 7. sırada yer alıyor.

Alex Albon, Williams FW45 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Taylandlı pilot Williams ile sözleşmesini yeniledi ancak mevcut sözleşmesinin sona ermesinin ardından seçeneklerini gözden geçireceğini bildirdi.

Albon, şöyle konuştu: “Dürüst olmak gerekirse, gerçekten Williams’ı ileriye taşıyan ekibin bir parçası olmak ve takımı orada görmek istiyorum.”

“Bence Williams ilerleme hızını ve bunun perde arkasını görmek harika. Kontratımın sonuna kadar bu takıma bağlıyım.”

“Fakat benim 27 yaşımda olduğumu belirttiniz. Genç olmasam da yaşlı da değilim. Kariyerimin iyi bir noktasında olduğumu düşünüyorum."

"Gelecek yıl 28 olacağım, ki 30’a yakınım. Kendime podyumlar ve galibiyetler için mücadele etme şansı vermek istiyorum."

"Williams ile bunu yakın zamanda yapabilir miyiz? İşin özü bu. Sanırım kendimi her şeye açık tutma konusunda güveniyorum.” dedi.

Hazırlayan: Burak Yasul