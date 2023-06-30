Albon: "Geleceğim Red Bull'a değil Williams'a bağlı"

Son iki sezondur Williams ile yarışan Alex Albon, ortaya koyduğu güçlü performanslar ile yeniden gridin ilgi odağı haline geldi.

Kanada GP'deki son yarışta, yine harika bir performans sergileyerek Williams ile puan alan Albon, taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Eski Red Bull patronu Christian Horner, Taylandlı sürücüyü övgüyle bahsetti ve bu da Red Bull'a geri dönebileceği konuşmalarını beraberinde getirdi.

Ancak Albon, şu anda Williams'taki hayatından keyif aldığını ve başka bir yerde yarışmak istemediğini belirtti.

Red Bull'a dönüp dönmeyeceği sorusu yöneltilince, Albon şu şekilde cevap verdi: "Doğrusunu söylemek gerekirse, şu anda ana odak noktamın bu takım olduğunu görüyorsunuz."

"Bunun kısa vadeli bir durum olmadığını da görebilirsiniz. Uzun vadeli olarak buradayım. Williams ile çalışmaktan, bulunduğum yerden gerçekten keyif alıyorum."

"Bir maceranın içinde olduğumuzu hissediyorum. Bu yolculuğa devam etmek istiyorum. Önümüzdeki birkaç yıl içinde işlerin nasıl gelişeceğini bilemeyiz, ancak şu anda bulunduğum yerden çok memnunum."

Kanada'dan sonra Horner'ın yaptığı olumlu yorumların sıradışı olmadığını belirten Albon, "Christian her zaman bana mesaj atıyor, iyi iş çıkardığımı veya benzer şeyler söylüyor."

"Eski takım patronlarınızdan biriyle böyle bir ilişkiye sahip olmak her zaman güzeldir."

"Kanada'da bizim için harika bir hafta sonuydu ve Christian'ın bunu söylemesi çok güzel." diye ekledi.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Albon, Red Bull'da olduğu dönemde ön sıralarda savaşsa da çok fazla keyif almadığını, oysa durumun Williams'ta farklı olduğunu söyledi.

"Zihinsel olarak iyi bir noktada olduğumu söyleyebilirim. Williams'ta önemli bir rol oynadığımı kesinlikle hissediyorum."

"Takım içindeki diğer sürücüler adına konuşamam, ancak benim gözümde Red Bull'da geçirdiğim süre, en azından benim açımdan, iyi yönetilmişti."

"Büyük oranda deneyim eksikliğinden dolayı -sadece sürüş anlamında değil- F1'in genel durumuyla nasıl başa çıkacağım konusunda biraz zorlandım."

"Olgunlaşmaya ve deneyim kazanmaya başladıkça, artık daha iyi bir yerde olduğumu hissediyorum."

"Zihinsel olarak daha güçlü olduğumu hissediyorum ve aynı zamanda daha deneyimli ve olgunum. Bu yüzden işim daha da kolaylaşıyor. Şu anda iyi bir noktadayım ve şimdiye kadarki en iyi sürüşümü yaptığımı hissediyorum."

Albon, Williams'ın F1'de ulaşmak istediği yerle arasında uzun bir yolu olduğunun farkında. "Yapmamız gereken işler var. Şu anda aracın mükemmel bir noktada olduğunu hissetmiyoruz." "Durumun kolay olmadığı birçok viraj ve pist türü var. Ancak Kanada gibi pistlerde oldukça iyiyiz." "Aynı zamanda, bir yarışın ilk antrenman seansında, bir önceki yılın sıralama turu zamanlarıyla benzer dereceler yakaladığınızı gördüğünüzde gerçekten iyi hissettiriyor. Size güven veriyor." "Geçen yıla kıyasla büyük adımlar attık. Ayrıca her yarışta Q2'ye girmek gibi bir şansımız olduğunu hissediyoruz, hatta bazen Q3'e girebiliyoruz, ki geçen sene bu biraz daha zordu."