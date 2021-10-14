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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Albon: "Gasly ceza almamalıydı"

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Red Bull Racing yedek pilotu ve 2022 Williams pilotu Alex Albon, Pierre Gasly'nin Türkiye GP'sinde Fernando Alonso ile yaşadığı temas nedeniyle ceza almaması gerektiğini söyledi.

Albon: "Gasly ceza almamalıydı"

Fransız pilot, İstanbul Park'ta yapılan yarışta altıncı olurken AlphaTauri adına sekiz puan aldı ve güçlü bir hafta sonu geçirdi. Ancak işler daha iyi olabilirdi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın iki saniye arkasında yarışı tamamlayan Gasly, pit stop yaptığı anda çektiği beş saniye olmasaydı, Hamilton'ın önünde yarışı bitirecekti.

Gasly bu cezayı, ilk virajda Fernando Alonso ile çarpıştıktan sonra aldı. Bu kaza, Alpine sürücüsünün spin atmasına ve geriye düşmesine neden oldu.

İspanyol rakibi ve Red Bull pilotu Sergio Perez'in arasında sıkıştığını söyleyen Gasly, gideceği başka bir yer olmadığını belirtti. Alonso her ne kadar kazadan dolayı Fransız pilotu suçlamamış olsa da hakemler, Gasly'ye ceza vermeyi uygun gördü.

Hakemlerin kararında şunlar yazılıydı: "Gasly ilk virajı, Perez içerideyken ve Alonso dışarıdayken dönmeye çalıştı."

"Alonso, virajın çıkışında her iki araç birbiriyle çarpıştığı sırada Gasly'nin önünde yer alıyordu."

"Hakemler, bu kazada Gasly'nin, Alonso'ya dışarıda yeterince boşluk bırakmaması nedeniyle, suçlu olduğuna karar vermektedir."

"Aynı zamanda hakemler, Gasly'nin Alonso'nun aracıyla temas ettiği sırada iki araç arasında sıkışmış olmaması nedeniyle ilk virajda gerçekleşen bu temasın kaçınılmaz olmadığını düşünüyor." 

2019'da Red Bull'da Gasly'nin yerine gelen Albon, bu kararın sert bir karar olduğunu ve AlphaTauri sürücüsünün hiçbir şey yanlış yapmadığını düşündüğünü söyledi.

Albon ayrıca hakemlerin, yarışın ilk turunda ortada olan değişik koşulları göz önüne alması gerektiğini söyledi.

Resmi F1 YouTube kanalına konuşan Albon'un açıklamaları şu şekildeydi: "Bana göre bu kazaya ceza çıkmamalıydı."

"Öncelikle yazılı olmayan kurallarda bu vardır: ilk virajda, ilk turda hakemler, olan olaylara daha hassas yaklaşırlar - 'bırakın yarışsınlar' prensibi ön plandadır."

"Bana göre bu, olabildiğince 'bırakın yarışsınlar' durumuydu, aynı Checo'nun iyi bir start alıp burnunu içeri sokması gibi, ki buna da hakkı var."

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