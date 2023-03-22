Albon: "FW45'e uyan çok daha fazla pist olacak"
Alex Albon, Suudi Arabistan Grand Prix'sinden puansız ayrılsa da hayal kırıklığı yaşamıyor.
Sezonun ilk yarışı olan Bahreyn'de Williams'a bu yılki ilk puanını getiren Alex Albon, fren sorunları nedeniyle Suudi Arabistan'da finiş göremedi.
Williams pilotu puan kazanmayı umduğu için bu sorun nedeniyle üzgün fakat hızlı ama dayanıksız bir aracı, dayanıklı fakat yavaş bir araca tercih edeceğini söylüyor.
Taylandlı pilot, "Frenleriniz arızalıyken bu pistte araç kullanmak hiç eğlenceli olmuyor!"
"Bu sorun beni elbette hayal kırıklığına uğrattı çünkü aracım hafta sonu çok hızlıydı. Takımın Cidde'de geçen yıla kıyasla bu kadar gelişmesinden etkilendim."
"Hayal kırıklığına uğradım çünkü sık sık puan kazanma şansımız olmuyor ve bu hafta sonu puan kazanmamız gerekiyordu ama kazanamadık. Bu yüzden hayal kırıklığına uğradım ama genel olarak pozitifim çünkü ilerlemeyi görebiliyorum. Aracın hızının sonuncu olabileceğimiz anlamına geldiğini bilseydim daha çok üzülürdüm."
"Puanlar oldukça ulaşılabilir, bu yüzden yarışlar daha heyecanlı."
"Bu pistin araca uygun olduğunu biliyorduk ve önümüzde hâlâ iyi görüneceğimiz pistler olduğunu biliyoruz. Umarım kazandığımız ivmeyi sezonun kalan yarışlarında da sürdürebiliriz."
"Geçen yıl bana sezonun ilk yarışında puan için mücadele edeceğimiz söylenseydi, çok mutlu olurdum."
"Bir bakıma benim için güzel bir hayal kırıklığı!" dedi.
Fotoğraf: Williams
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